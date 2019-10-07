Evden uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de hakkında mahkemece evden uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini bıçaklayarak öldürdü.
Alınan bilgiye göre, hakkında mahkemece evden uzaklaştırma kararı verilen M.Ç. (35), birlikte adliyeye giderek boşanma davası açacağı eşi C.Ç. (30) ile Erkilet General Emir Mahallesi'ndeki otobüs durağında buluştu.
M.Ç, burada otobüs bekledikleri sırada tartıştığı eşini bıçakla yaraladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
C.Ç, ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi. Zanlı, olay yerinde polis ekiplerince gözaltına alındı.
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