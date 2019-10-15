HABER

Evden yedek anahtarını aldıkları engelli vatandaşın otomobilini çaldılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 10:50 | Son Güncelleme

ÜMRANİYE'de bir eve giren 3 kişi, önce evin altını üstüne getirdi, daha sonra yatak odasında buldukları yedek anahtarla kapının önünde park halinde olan otomobili çaldı.

Evden yedek anahtarını aldıkları engelli vatandaşın otomobilini çaldılar

Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL, (DHA) ÜMRANİYE'de bir eve giren 3 kişi, önce evin altını üstüne getirdi, daha sonra yatak odasında buldukları yedek anahtarla kapının önünde park halinde olan otomobili çaldı. Hırsızlığı gerçekleştirdikleri iddia edilen 3 kişinin, engelli vatandaşın otomobiliyle uzaklaşmaları güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 20 gün önce saat 15.30 sıralarında Ümraniye Dudullu'da bulunan 5 katlı evin ikinci katında meydana geldi. Yüzde 46 bedensel engelli olan 27 yaşındaki evli ve bir çocuk babası Hazret Güneş, otomobilini evinin önüne park ederek işe gitti. Öğle saatlerinde otomobilleriyle sokağa gelen 3 kişi, Güneş'in evine girdi. Evin altını üstüne getiren şüpheliler, yatak odasındaki bilezikleri ve otomobilin yedek anahtarını aldı. 3 şüpheliden ikisi geldikleri araçla diğeri ise evden anahtarını çaldıkları otomobille olay yerinden ayrıldı. Yakınlarının telefonla haber vermesiyle Güneş evine geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri gönderildi. Ekipler, evde parmak izi ve diğer delil incelemesi yaptı. Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalınan otomobili bulmak için çalışma başlattı.
Otomobil çalınan Hazret Güneş, "27 yaşındayım, evli ve bir çocuk sahibiyim. Aracım çalındı. Yüzde 46 engelliyim. Ben iş yerindeydim. Saat 3 buçuk sıralarında eve gelmişler, evi talan etmişler. Aracın yedek anahtarını bulmuşlar bir şekilde. Aracımı alıp götürmüşler. Geldiğimde zaten olay yeri inceleme ekipleri gelmişlerdi. Direk kamera kayıtlarında arkadaşların görüntülerini, geldikleri araçların plakalarına ulaştım. Çok mağdur durumdayım" dedi.

“NE OLUR SİZDEN RİCA EDİYORUM, ARABAMI GERİ GETİRİN BANA"
Otomobilini çalan kişilere seslenen Güneş, “Sizden rica ediyorum. Ben yüzde 46 engelli raporlu bir vatandaşım. Ben ne zorluklarla bu arabayı aldım. Borcum hala duruyor. Bütün aldığınız bilezikler size helal olsun, yeter ki arabamı bana geri verin. Gerçekten çok zor durumdayım. 19 gündür yaşadığım psikolojiyi kimse bilmiyor. Ne olur sizden rica ediyorum, arabamı geri getirin bana" diye konuştu.

HIRSIZLIĞI GERÇKELEŞTİRDİKLERİ İDDİA EDİLEN 3 KİŞİ KAMERADA
Hazret Güneş'in park halindeki aracını çaldıkları iddia edilen 3 kişi, sokakta bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, 3 kişinin araçlarıyla birlikte sokağa geldiği, araçtan inen 3 kişinin sokakta yürüdüğü ardından kendi otomobilleri ve çaldıkları otomobille birlikte uzaklaştıkları görülüyor.

(FOTOĞRAF)

Evden yedek anahtarını aldıkları engelli vatandaşın otomobilini çaldılarEvden yedek anahtarını aldıkları engelli vatandaşın otomobilini çaldılarEvden yedek anahtarını aldıkları engelli vatandaşın otomobilini çaldılar

PARTNER Şimdi görenler tanıyamıyor! Şimdi görenler tanıyamıyor!
MHP’den saldırıya uğrayan İHA muhabirine üstün cesaret plaketiMHP’den saldırıya uğrayan İHA muhabirine üstün cesaret plaketi
Eski bakanlardan Ali Topuz vefat ettiEski bakanlardan Ali Topuz vefat etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'den skandal Türkiye kararı!

ABD'den skandal Türkiye kararı!

HDP'li belediye başkanları gözaltına alındı

HDP'li belediye başkanları gözaltına alındı

Merih Demiral'ın hareketi sosyal medyayı salladı

Merih Demiral'ın hareketi sosyal medyayı salladı

Şenol Güneş'ten Trump ve Macron'a gönderme

Şenol Güneş'ten Trump ve Macron'a gönderme

İngiltere'den Türkiye'ye şaşırtan destek!

İngiltere'den Türkiye'ye şaşırtan destek!

New York Times'tan flaş İncirlik iddiası

New York Times'tan flaş İncirlik iddiası

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Türkiye'nin nöbet noktasına ateş açıldı

Türkiye'nin nöbet noktasına ateş açıldı

Suriye Milli Ordusu, Rasulayn'a böyle girdi!

Suriye Milli Ordusu, Rasulayn'a böyle girdi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eski bakanlardan Ali Topuz vefat etti

Eski bakanlardan Ali Topuz vefat etti

Aksaray'da TIR'ın çarptığı simitçinin bacağı koptu

Korkunç olay! Bacağı koptu

6 hakim ve savcı meslekten ihraç edildi! İhraç edilenlerin isim listesi Resmi Gazete'de

İhraç kararları Resmi Gazete'de!

Son dakika: Ankara'da DEAŞ operasyonu! Gözaltılar var

Ankara'da terör operasyonu! Gözaltılar var

YPG/PKK, havanlarla Cerablus'taki çocukları vurdu: 3 yaralı

Teröristler çocukları vurdu: 3 yaralı

HDP'li belediyelere operasyon! Belediye başkanları gözaltına alındı

HDP'li belediye başkanları gözaltına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.