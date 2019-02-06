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Evden ziynet eşyası çaldı, polisten kaçamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.02.2019 09:28 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde evden ziynet eşyası çaldığı iddia edilen bir kişi polis tarafından yakalandı.Olay, Yayla Mahallesi’nde meydana geldi.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde evden ziynet eşyası çaldığı iddia edilen bir kişi polis tarafından yakalandı.
Olay, Yayla Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hırsızlık ihbarı üzerine harekete geçen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Grup Amirliğine bağlı ekipler, şahsı tespit etti. T.S. isimli hırsızlık şüphelisi Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucunda yakalandı.
T.S. emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf ederken, evden çaldığı belirlenen birer adet altın kolye, alyans, tek taş yüzük ve küpe ile imitasyon olduğu belirlenen zincir ve kolye ikametinde ele geçirilerek sahibine teslim edildi. Ayrıca evde ele geçirilen 495 TL’ye de el konuldu. T.S. emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.

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