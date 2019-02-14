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Eve balkondan girmek isteyen çocuk düşerek yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.02.2019 14:21 | Son Güncelleme

Sivas’ta okul çıkışı ailesinin evde olmaması nedeniyle evine balkondan girmek isteyen ilkokul öğrencisi dengesini kaybedip asılı kaldığı balkondan düşerek yaralandı.Olay, saat 12.40 sıralarında Mevlana Mahallesi Yahya Yerlikaya Caddesi üzerindeki Korkmaz Apartmanı’nda meydana geldi.

Sivas’ta okul çıkışı ailesinin evde olmaması nedeniyle evine balkondan girmek isteyen ilkokul öğrencisi dengesini kaybedip asılı kaldığı balkondan düşerek yaralandı.
Olay, saat 12.40 sıralarında Mevlana Mahallesi Yahya Yerlikaya Caddesi üzerindeki Korkmaz Apartmanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilkokul 4’üncü sınıf öğrencisi Hüseyin Berat T. (9) okul çıkışı evine geldi. Evde kimseyi bulamayan Hüseyin Berat birinci katta bulunan evlerine balkondan girmek istedi. Dengesini kaybeden ilkokul öğrencisi balkonda asılı kaldı. Bu sırada eve gelen baba Durmuş T., oğlunun balkonda asılı kaldığını gördü. Baba Durmuş T. oğlunun düşmesine engel olamayınca Hüseyin Berat yaklaşık 5 metre yükseklikten beton zemine düştü. Baba Durmuş T.’nin haber vermesinin ardından olay yerine 112 sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından minik öğrenci ambulansla Numune Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Hüseyin Berat’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Baba Durmuş T. oğlunun camdan içeriye girmek için balkona tırmandığını belirterek düşmek üzereyken geldiğini ama düşmesini engelleyemediğini söyledi.

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