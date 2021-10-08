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  4. "Eve bırakayım" diyen kişinin arabasına binen kadın dehşeti yaşadı

"Eve bırakayım" diyen kişinin arabasına binen kadın dehşeti yaşadı

08.10.2021 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da P.K. (29) adlı kadın, sabaha karşı "Evine bırakayım" diye aracına davet eden sürücünün cinsel saldırısına uğradığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Polis, şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.

"Eve bırakayım" diyen kişinin arabasına binen kadın dehşeti yaşadı

Sabah saatlerinde, Kepez ilçesi Şelale Mahallesi'nde devriye gezen ekip otosunu durduran P.K. cinsel saldırıya uğradığını ve darp edildiğini söyledi.

P.K, polise verdiği ifadesinde "Saat 03.00 sıralarında, Yener Ulusoy Bulvarı üzerinde taksi beklerden 1.70 boylarında, kilolu, gür sakallı, esmer tenli bir şahıs beni arabaya davet etti. Ben binmek istemedim. Bir süre sonra yeniden yanıma gelerek 'Benden sana zarar gelmez. Gideceğin yere bırakayım' dedi. Bunun üzerine araca bindim." dedi.

"İLİŞKİYE GİRMEK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ"

Bir süre sohbet ettiklerini belirten kadın, "İlerledikten sonra Kepez bölgesinde ormanlık alana götürdüğünü fark ettim. İlişkiye girmek istediğini söyledi, ben de istemediğimi belirttim. Bunun üzerine tişörtümü çıkarmaya çalıştı. Başaramayınca elektrikli şok aletiyle baş bölgeme iki kez elektrik verdi. Ben de yüzüne biber gazı sıktım. Beni yerde sürükleyip, elimden telefonumu aldı" diye konuştu.

P.K., içinde 1000 lira parası ile kartlarının bulunduğu çantasının da araçta kaldığını söyledi.

P.K., Kepez Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Polis, olay sonrası kaçan şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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