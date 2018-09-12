Eve çarpıp, devrilen vidanjörün sürücüsü öldü

Bahattin ALBAYRAK/DİDİM (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Didim ilçesinde, siteye dalıp, eve çarptıktan sonra yandaki başka evin gölgeliğine devrilen vidanjörün şoförü Sezai Aslan (58), yaşamını yitirdi.
Şirkete bağlı vidanjör şoförü olarak çalışan Sezai Aslan, saat 09.00 sıralarında, tıkanan foseptiği açmak üzere Akbük Mahallesi'ndeki Gülkent Sitesi'ne geldi. Bahçeye gireceği sırada Aslan, yönetimindeki 09 YL 334 plakalı vidanjörün direksiyon kontrolünü yitirdi. Siteye hızla giren vidanjör, önce bekçinin evinin duvarına çarptı. Yatak odasının duvarını yıkan vidanjör, devrilerek, yan taraftaki başka evin gölgeliğinde hasar oluşturdu. Aslan ise devrilen vidanjörde sıkıştı. Gürültüye koşan site sakinleri, itfaiye, jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, Aslan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Sezai Aslan'ın itfaiye ekibince araçtan çıkarılan cansız bedeni, jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından Didim Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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