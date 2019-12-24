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Eve dönen eşi fark etti! Ölümden döndü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2019 02:10 | Son Güncelleme

Düzce'de, doğalgaz sızıntısından zehirlenen Mehmet Çelik (45), misafirlikte dönen eşinin haber vermesi sonucu kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan Mehmet Çelik tedaviye alındı.

Olay gece saatlerinde Kiremitocağı Mahallesi 1001 Sokakta meydana geldi. Mehmet Çelik eşi ve çocukları komşularına gidince evde yalnız kaldı.

Bir süre sonra Mehmet Çelik eşinin telefonlarına cevap vermedi. Endişelenerek eve erken dönen kadın, eşinin kapıyı açmaması üzerine durumu itfaiyeye haber verdi.

Merdivenli araçla evin balkonundan içeri giren itfaiye ekibi, Mehmet Çelik’i mutfakta yarı baygın halde buldu. Eve girildiğinde aşırı gaz kokusu fark edildi. doğalgaz sızıntısından zehirlendiği anlaşılan Mehmet Çelik, 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Çelik Düzce doğalgaz zehirlenme

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