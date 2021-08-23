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“Eve Dönmek İsteyen Herkes Dönecek”

23.08.2021 00:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkan Joe Biden Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında Afganistan’daki gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Biden, Kabil’den tahliyelerle ilgili olarak “eve dönmek isteyen herkes dönecek” dedi

“Eve Dönmek İsteyen Herkes Dönecek”

Başkan Joe Biden Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında Afganistan’daki gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Biden, Kabil’den tahliyelerle ilgili olarak “eve dönmek isteyen herkes dönecek” ifadesini kullandı.

Biden Kabil’den 14 Ağutos’tan bu yana 28 bin kişinin tahliye edildiğini belirtti. Amerikan Başkanı 31 Ağustos’tan sonra da tahliyelerin devam edip etmeyeceğini değerlendirdiklerini kaydetti.

Biden daha önce 31 Ağustos tarihini Amerika’nın Afganistan’dan tamamen çekileceği tarih olarak açıklamıştı.

Amerika Başkanı bir kez daha Afganistan’dan çekilme kararını savundu ve bunun doğru karar olduğunu söyledi.

Tahliyelerle ilgili olarak 20'den fazla ülkeyle birlikte çalıştıklarını belirten Biden, bu süreçte Taleban’la görüşmeler yapıldığı mesajını da verdi.

Anketler Amerikan halkının önemli bir bölümünün Biden'ın Afganistan konusunu ele alış şeklini onaylamadığını gösteriyor.

Biden, birçok çevreden bu konuda gelen eleştirilerin hedefinde.

Savunma Bakanı Llyod Austin da ABC televizyonuna yaptığı açıklamada tahliyelerin mümkün olduğunca devam edeceğini söyledi.

Austin, Afganistan’dan çıkmak isteyen her Amerikalın vatandaşını çıkarmaya çalışacaklarını söyledi ve bunun için Amerikan vatandaşlarına ulaşmak amacıyla farklı, yaratıcı yollar arayacaklarını söyledi.

Austin, buna özel göçmen vize başvurusunda bulunan Afganlar’ın da dahil olduğunu söyledi.

Austin geçen Perşembe günü 169 Amerikalı’nın yakınlarındaki bir otelden helikopterle alınarak havaalanına getirildiğini belirtti.

Tahliye sürecinde sorunlardan biri de tahliye edilenlerin bölgedeki ve Avrupa’daki ülkelere ulaştırıldıklarında başlayan süreç. Katar, Bahreyn, Almanya’da kapasitelerin bazen sınıra ulaştığı belirtiliyor.

Austin, Amerika’nın 14 Ağustos’ta başlayan tahliyeleri ne zaman bitirebileceğini tahmin edemediğini söyledi.

CBS televizyonuna konuşan Dışişleri Bakanı Anthony Blinken da Kabil havaalanındaki durumu istikrarsız olarak değerlendirdi ve bu duruma odaklandıklarını söyledi

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