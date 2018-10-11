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Eve dönmeye ikna edemediği eşini sokak ortasında öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 11.10.2018 10:58 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde, Hakan Ayyıldız, kendisini terk eden 4 çocuğunun annesi Şeyda Ayyıldız'ı (33), eve dönmeye ikna edemeyince sabah işe giderken sokak ortasında 4 bıçak darbesiyle öldürdü.

Eve dönmeye ikna edemediği eşini sokak ortasında öldürdü

Mehmet YİRUN-Şenol AKSOY/SARAY (Tekirdağ),(DHA)- TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde, Hakan Ayyıldız, kendisini terk eden 4 çocuğunun annesi Şeyda Ayyıldız'ı (33), eve dönmeye ikna edemeyince sabah işe giderken sokak ortasında 4 bıçak darbesiyle öldürdü.
İstanbul'da yaşayan Şeyda Ayyıldız, eşi Hakan Ayyıldız ile yaşadığı tartışmalar ve geçimsizlik üzerine evini terk edip, 4 çocuğunu da yanına alarak Tekirdağ'ın Saray ilçesinde yaşayan anne ve babasının yanına yerleşti. Çerkezköy ilçesinde bir tekstil fabrikasında da iş bulan Şeyda Ayyıldız, burada çalışmaya başladı. Saray'ın Kemalpaşa Mahallesi Remzi Şeker Caddesi üzerindeki evden bu sabah saatlerinde işe gitmek üzere çıkan Şeyda Ayyıldız'ın önü ayrı yaşadığı eşi Hakan Ayyıldız tarafından kesildi.
İddiaya göre, Hakan Ayyıldız, yeniden eve dönmesini istediği eşinden 'hayır' yanıtını alınca çift arasında tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Hakan Ayyıldız, yanında getirdiği ekmek bıçağı ile eşini 4 kez bıçaklayıp kaçtı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri Şeyda Ayyıldız'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Ayyıldız'ın cansız bedeni Saray Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Cinayetin ardından kaçan Hakan Ayyıldız ise polis tarafından yakalandı. Ayyıldız, polise konuyla ilgili konuşmak istemediğini belirtirken, hakkındaki soruşturma sürdürülüyor.
BEBEĞİNİ EMZİRİP ÇIKMIŞ
Kocası tarafından öldürülen Şeyda Ayyıldız'ın annesi Nabıyan Gül, büyük üzüntü yaşadı. Kızının öldüğüne inanamadığını söyleyen Gül, "Sabah kalktığımda bebeği kucağında yatıyordu. Ona hadi kızım işe gideceksin dedim. Bebeğini emzirip daha sonra çıktı. Nasıl yaptı bunu? Yaktı bizi, içimizi yaktı. Allah da onu yaksın. Daha küçük bebeği vardı, onu emziriyordu" dedi.

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Eve dönmeye ikna edemediği eşini sokak ortasında öldürdüEve dönmeye ikna edemediği eşini sokak ortasında öldürdüEve dönmeye ikna edemediği eşini sokak ortasında öldürdüEve dönmeye ikna edemediği eşini sokak ortasında öldürdü

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