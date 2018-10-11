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Eve dönmeye ikna edemediği eşini sokak ortasında öldürdü (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 11.10.2018 17:06 | Son Güncelleme

TUTUKLANDI Tekirdağ'ın Saray ilçesinde evine dönmeye ikna edemediği eşi Şeyda Ayyıldız'ı bıçaklayarak öldüren Hakan Ayyıldız, emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eve dönmeye ikna edemediği eşini sokak ortasında öldürdü (2)

TUTUKLANDI
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde evine dönmeye ikna edemediği eşi Şeyda Ayyıldız'ı bıçaklayarak öldüren Hakan Ayyıldız, emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İfadesinde eşinin kendisini aldattığından şüphelendiğini öne süren Ayyıldız, "Pişmanım, neden böyle oldu bilmiyorum" dedi.

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Eve dönmeye ikna edemediği eşini sokak ortasında öldürdü (2)Eve dönmeye ikna edemediği eşini sokak ortasında öldürdü (2)

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