Eve dönmeye ikna edemediği eşini sokak ortasında öldürdü (2)

TUTUKLANDI

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde evine dönmeye ikna edemediği eşi Şeyda Ayyıldız'ı bıçaklayarak öldüren Hakan Ayyıldız, emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İfadesinde eşinin kendisini aldattığından şüphelendiğini öne süren Ayyıldız, "Pişmanım, neden böyle oldu bilmiyorum" dedi.

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