Eve dönüş zulüm oldu! İstanbul'da çileden çıkartan görüntüler

İstanbul'un Avcılar ilçesinde toplu taşıma araçlarının ücretsiz olmasının da etkisiyle sahile akın eden vatandaşlar Avcılar Sahili'ne en yakın metrobüs durağında aşırı kalabalık oluşturdu. Metrobüs durağında ilerlemekte güçlük çeken vatandaşlar merdivenleri 15 dakikada çıkmaktan yakındı.
Denizköşkler Mahallesi’ndeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri metrobüs durağına giden üstgeçitte öğleden sonra başlayan aşırı kalabalık akşam saatlerine kadar sürdü.
Sahile gidip-dönenlerin büyük kalabalık oluşturması nedeniyle binlerce kişi metrobüs üst geçidinden geçmekte zorlandı.
Özellikle akşam sahilde dolaşmak isteyenlerin metrobüsle gelerek sahile akın etmesi nedeniyle gündüz dolaşıp evlerine dönmek isteyenler merdivenleri kalabalıktan 15 dakikada çıkmaktan yakındı.
(DHA)
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