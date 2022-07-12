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  4. Eve dönüş zulüm oldu! İstanbul'da çileden çıkartan görüntüler

Eve dönüş zulüm oldu! İstanbul'da çileden çıkartan görüntüler

12.07.2022 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı nedeniyle İstanbul'da yaşayan birçok vatandaş memleketlerine dönerken İstanbul'da kalanlar ise soluğu açık havada aldı. Özellikle de toplu taşıma araçlarının ücretsiz olmasını fırsat bilenler sahillere akın etti. Avcılar ilçesinde ortaya çıkan manzaralar, megakentte oluşan kalabalığın boyutunu gözler önüne serdi. 'İğne atsan yere düşmez' deyiminin adeta gerçeğe döndüğü görülen durumda vatandaşlar eve dönmekte güçlük çekti.

Eve dönüş zulüm oldu! İstanbul'da çileden çıkartan görüntüler

İstanbul'un Avcılar ilçesinde toplu taşıma araçlarının ücretsiz olmasının da etkisiyle sahile akın eden vatandaşlar Avcılar Sahili'ne en yakın metrobüs durağında aşırı kalabalık oluşturdu. Metrobüs durağında ilerlemekte güçlük çeken vatandaşlar merdivenleri 15 dakikada çıkmaktan yakındı.

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ÖĞLEN BAŞLADI, AKŞAMA DEK SÜRDÜ

Denizköşkler Mahallesi’ndeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri metrobüs durağına giden üstgeçitte öğleden sonra başlayan aşırı kalabalık akşam saatlerine kadar sürdü.

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Sahile gidip-dönenlerin büyük kalabalık oluşturması nedeniyle binlerce kişi metrobüs üst geçidinden geçmekte zorlandı.

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Özellikle akşam sahilde dolaşmak isteyenlerin metrobüsle gelerek sahile akın etmesi nedeniyle gündüz dolaşıp evlerine dönmek isteyenler merdivenleri kalabalıktan 15 dakikada çıkmaktan yakındı.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
metrobüs Avcılar
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