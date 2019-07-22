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Eve düşen buz kütlesi çatıyı deldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2019 16:04 | Son Güncelleme

BURDUR'un Yeşilova ilçesinde, Süleyman Ocak'a ait evin çatısına buz parçası düştü.

Eve düşen buz kütlesi çatıyı deldi

Yavuzkan AKDOĞAN/YEŞİLOVA (Burdur), (DHA)- BURDUR'un Yeşilova ilçesinde, Süleyman Ocak'a ait evin çatısına buz parçası düştü. Yolcu uçağından düştüğü değerlendirilen buz parçası, hasara yol açtı.
Olay, saat 13.00 sıralarında, Yeşilova ilçesi Yarışlı köyünde meydana geldi. Süleyman Ocak'a ait tek katlı müstakil evin çatısına buz kütlesi düştü. Çatıyı ve tavanı delen buz kütlesi oturma odasına düşünce maddi hasara yol açtı. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekiplerince buz kütlesi üzerinde inceleme yapılıp, numune alındı. Buz kütlesinin yolcu uçağından düştüğünün değerlendirildiği öğrenildi.
Ev sahibi Süleyman Ocak'ın gelini Zeliha Ocak, "Evin bahçesinde otururken patlama sesi duydum. Koşarak 8 aylık kızımın uyuduğu oturma odasına geldim. Hemen yanı başında buz kütlesi vardı. Kızımı alıp hemen dışarı çıktım. Bağırarak yardım istedim. Çok korktum. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne olayı haber verdik. Jandarma ekipleri gelerek inceleme yaptı. Buzdan numune aldılar. Evimizde ciddi hasar oluştu. Kızıma bir şey olmaması tek tesellimiz" dedi.

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Eve düşen buz kütlesi çatıyı deldiEve düşen buz kütlesi çatıyı deldiEve düşen buz kütlesi çatıyı deldiEve düşen buz kütlesi çatıyı deldi

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