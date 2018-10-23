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Eve erken döndü; birlikte yakaladığı eşi ve sevgilisini bıçakladı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.10.2018 11:10 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'da işten eve erken dönen M.A.Ç., eşi S.Ç.'nin sevgilisi M.B.'yi balkonda yakaladı.

Eve erken döndü; birlikte yakaladığı eşi ve sevgilisini bıçakladı

Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA,(DHA)- KÜTAHYA'da işten eve erken dönen M.A.Ç., eşi S.Ç.'nin sevgilisi M.B.'yi balkonda yakaladı. M.A.Ç., eşini ve eşinin sevgilisini bıçakla yaraladı.
Zafertepe Mahallesi'nde önceki gün meydana gelen olayda işten eve erken dönen M.A.Ç., eşinin kapıyı geç açmasından şüphelenerek odalara baktı. M.A.Ç., balkonda saklanırken yakaladığı eşinin sevgilisi M.B.'yi mutfaktan aldığı bıçakla göğsünden ve kolundan, eşi S.Ç.'yi de kolundan yaraladı. M.B. ve S.Ç. yaralı olarak evden kaçtı. M.B. bir taksiyle gittiği özel hastanede tedaviye alındı. M.B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken kolundan hafif şekilde yaralanan S.Ç. ise polisler tarafından götürüldüğü hastanede ayakta tedavisi yapılıp taburcu edildi.
Olayın ardından polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan M.A.Ç., sevk edildiği adliyede Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Kütahya E Tipi Cezaevi'ne gönderildi.
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