Eve geldiğinde şaşkına döndü! Dev pitonu sıçana sarılmış halde bulan adam...

Avustralya'nın Brisbane kentinde yaşayan John Fegan işten eve döndüğünde dev bir pitonun 'Reggie' adını verdiği sıçana dolandığını gördü. Hayvanın bulunduğu kutuya giren 2,5 metrelik piton keseli sıçanın arka bacaklarının etrafına sarılıp hareket etmesini engelledi.

''SANİYELER İÇİNDE YİYEBİLİRDİ''

John Fegan Daily Mail'e verdiği röportajda şöyle konuşuyor: ''Aç yılan Reggie'nin alt bacaklarına dolanmıştı bunun için Reggie şanslıydı diyebiliriz çünkü nefes alabiliyordu. Ancak biraz daha gecikmiş olsaydım her şey için geç olabilirdi. Onu saniyeler için yiyebilirdi.''

HAYVANI İÇİN EVİNİ DEĞİŞTİRECEK

Veteriner kontrolünden geçirilen hayvanın sağlık durumu iyi ancak sahibi korktuğu için hayvanın kutusunda kalmadığını büyük ihtimal buradan taşınacağını söyledi.





