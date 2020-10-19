HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Eve gelen 3 bin 944 liralık doğal gaz faturası şaşırttı

Eve gelen 3 bin 944 liralık doğal gaz faturası şaşırttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2020 16:06 | Son Güncelleme

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan emekli polis memuru Hasan Baykal, evine gelen 3 bin 944 lira tutarındaki doğal gaz faturasını görünce şaşkınlık yaşadı.

Eve gelen 3 bin 944 liralık doğal gaz faturası şaşırttı

Doğal gaz şirketine giderek şikayette bulunan Baykal'a, endeks rakamlarında değişiklik yapıldığı ve hatanın düzeltileceği söylendi.

Turgutlu’nun Altay Mahallesi’nde yaşayan emekli polis Hasan Baykal, aylık ortalama 70-80 lira ödediği doğal gaz faturasının, 2 aylık döneme karşılık 3 bin 944 lira 52 kuruş geldiğini görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Faturayı gördüğü ilk anda korktuğunu ve bir yanlışlık olabileceğini düşündüğünü belirten Hasan Baykal, ''Bu sabah dışarıya çıktığımda kapıda doğal gaz faturasını görünce hayatımın şokunu yaşadım. Hala faturanın şaşkınlığı içindeyim. Evime yazılan doğal gaz faturası 3 bin 944 Türk lirası. Bir evde bu şekilde doğal gaz kullanımının olması imkansız. Normalde aylık 70-80 lira olması gereken faturanın bana bu şekilde gelmesini anlayamadım. Sayacın yanlış okunduğunu düşündüm'' dedi.

‘ENDEKS RAKAMLARI YANLIŞ GİRİLMİŞ’

Gün içinde söz konuyu doğal gaz şirketine giderek şikayetini yetkililere aktardığını belirten Baykal, ''Faturada endeks rakamlarının yanlış girildiğini söylediler. En kısa sürede durumu düzeltecekleri sözünü verdiler. Mağduriyetimin bir an önce giderilmesini bekliyorum'' diye konuştu. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tek gözlü balık şaşkına çevirdi Tek gözlü balık şaşkına çevirdi
HSK'dan 11 hakim ve savcı için meslekten ihraç kararıHSK'dan 11 hakim ve savcı için meslekten ihraç kararı
Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal kimdir?Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal kimdir?
En Çok Okunan Haberler
Polis camı kırıp çıkarttı, sedyede esnemeye devam etti
Polis camı kırıp çıkarttı, sedyede esnemeye devam etti
Ne yaptın Şeyma! Tüm vücudunu yağlarken...
Ne yaptın Şeyma! Tüm vücudunu yağlarken...
12,5 yıl hapis cezası almıştı! Kadir Şeker ile ilgili yeni gelişme
12,5 yıl hapis cezası almıştı! Kadir Şeker ile ilgili yeni gelişme
Meteoroloji saat vererek uyardı: Sel ve doluya karşı dikkat!
Meteoroloji saat vererek uyardı: Sel ve doluya karşı dikkat!
4 milyon kişinin borçlarına yapılandırma müjdesi
4 milyon kişinin borçlarına yapılandırma müjdesi
İğrenç olayı saklayan anneye babadan dava
İğrenç olayı saklayan anneye babadan dava
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Evlendiği günün sabahı intihar etti
Evlendiği günün sabahı intihar etti
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Magnum Porsche çekiliş sonucu listesi!
Magnum Porsche çekiliş sonucu listesi!
Cep telefon hattı aldı, başına gelmeyen kalmadı! Gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşadı
Cep telefon hattı aldı, başına gelmeyen kalmadı! Gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşadı
İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
Diğer Haberler
Ermenistan Terter’de pamuk fabrikasını vurdu! NTV canlı yayınında panik anları
Canlı yayında saldırı anı!
HSK'dan 11 hakim ve savcı için meslekten ihraç kararı
HSK'dan 11 hakim ve savcı için meslekten ihraç kararı
Şanlıurfa’da ayakkabı fabrikasında çalışan işçiler yemekten zehirlendi
Şanlıurfa’da onlarca işçi yemekten zehirlendi
Konya'da baba ve oğlunun öldüğü korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Baba ve oğlu ölmüştü! Dehşete düşüren görüntüler ortaya çıktı
Antalya'da kahreden olay! 2 ayık bebeğinin ölümüne neden oldu
Antalya'da kahreden olay!
Aksaray'da korkunç olay! Polise kapıyı açıp, bıçaklamaya devam etti
Korkunç olay! Polise kapıyı açıp, bıçaklamaya devam etti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.