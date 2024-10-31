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  4. Eve gelen ekipler karşılarında çöp yığını buldu! "100 kamyon mal getireceğim" çıkışı pes dedirtti

Eve gelen ekipler karşılarında çöp yığını buldu! "100 kamyon mal getireceğim" çıkışı pes dedirtti

31.10.2024 21:12
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Karabük'te tek katlı evden kötü kokular gelmesi üzerine komşular belediyeye şikayette bulundu. Eve gelen ekipler çöp yığınıyla karşılaştı. Evdeki 1 kamyon çöp belediye ekiplerince temizlenirken, ev sahibinin "100 kamyon mal getireceğim" çıkışı pes dedirtti.

Eve gelen ekipler karşılarında çöp yığını buldu! "100 kamyon mal getireceğim" çıkışı pes dedirtti

Olay Aydınlıkevler Mahallesi 508 Nolu Sokak'ta meydana geldi. Hasan D.'ye ait evdeki çöplerin çevrede kötü kokuların yayılmasına neden olması üzerine vatandaşlar durumu Karabük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

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EV DEZENFEKTE EDİLDİ

Olay yerine gelen ekiplerin çöp yığınıyla karşılaşması üzerine Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerine de haber verildi.
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Yaklaşık iki saatlik çalışmanın ardından evin içinden ve bahçesinden çıkan çöpler temizlenirken, ev ve bahçe dezenfekte edildi.

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"BIKTIM BUNUN PİSLİĞİNDEN"

Eşinin "Bıktım bunun pisliğinden" dediği ev sahibi ise, "100 kamyon mal getireceğim" demesi şaşırttı.
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Mahalle Muhtarı Aysun Bostancı, şahsın sürekli topladığı çöpleri eve getirdiği ve ekiplerin 2 ayda bir temizlik yaptığını belirterek yetkililerden yardım istedi. (İHA)
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Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Karabük çöp
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