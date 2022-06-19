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  4. Eve gelen eşi banyoda ölü bulmuştu! Konya'da dedenin katili torunu çıktı

Eve gelen eşi banyoda ölü bulmuştu! Konya'da dedenin katili torunu çıktı

19.06.2022 12:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da işten çıkıp eve gelen 65 yaşındaki Hatice Kuyucak, 75 yaşındaki eşi Abdullah Kuyucak'ı banyoda ölü bulmuştu. Yapılan çalışmaların sonucunda Abdullah Kuyucak'ı zaman zaman aile fertleriyle kavga edip, evden ayrıldığı saptanan torunu Yalçın Kuyucak'ın bıçaklayarak öldürdüğü ortaya çıktı. 'Kasten yaralama' suçundan kaydı bulunan Yalçın Kuyucak tutuklandı.

Eve gelen eşi banyoda ölü bulmuştu! Konya'da dedenin katili torunu çıktı

Konya'da, işten çıkıp eve gelen Hatice Kuyucak'ın (65) banyoda ölü bulduğu eşi Abdullah Kuyucak'ı (75), torunu Yalçın Kuyucak'ın (20) bıçaklayarak öldürdüğü belirlendi. Zaman zaman aile fertleriyle kavga edip, evden ayrıldığı saptanan Yalçın Kuyucak'ın dedesinin katili olduğu ortaya çıktı.

BANYODA HAREKETSİZ YATARKEN BULUNDU

Olay, perşembe günü saat 20.00 sıralarında, Meram ilçesi Hadimi Mahallesi Halkabegus Sokak'ta meydana geldi. Belediyede park ve bahçeler biriminde işçi olarak çalışan Hatice Kuyucak, akşam eve geldiğinde eşi Abdullah Kuyucak'ı banyoda hareketsiz yatarken buldu. Kuyucak, komşularından yardım istedi. Eve gelen komşular, Kuyucak'ın kanlar içinde olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen ekiplerce yapılan incelemede Kuyucak'ın, boynundan ve sırtından bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi. Kuyucak'ın cansız bedeni, polis ve savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Kuyucak'ın cenazesi, otopsinin ardından Kurtuluş Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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İŞTEN ÇIKIP EVE GELDİĞİNDE ÖLÜ BULDUĞU KOCASINI TORUNU ÖLDÜRMÜŞ

Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Hatice Kuyucak'ın, torunu Yalçın Kuyucak'ın zaman zaman dedesi Abdullah Kuyucak ile tartıştığını söylemesi üzerine çalışmasını bu yönde yoğunlaştırdı. 'Kasten yaralama' suçundan kaydı bulunan ve zaman zaman aile fertleriyle kavga edip, evden ayrıldığı saptanan Yalçın Kuyucak, saklandığı adreste, elindeki suç aleti bıçakla yakalandı. Gözaltına alınırken direnen Kuyucak, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Konya
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