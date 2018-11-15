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Eve giderken üzerine yıldırım isabet eden Halil öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 15.11.2018 10:20 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, evine giderken, üzerine yıldırım isabet eden Halil Bingöl (23), yaşamını yitirdi.

Eve giderken üzerine yıldırım isabet eden Halil öldü

Ömer ŞULUL/VİRANŞEHİR (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, evine giderken, üzerine yıldırım isabet eden Halil Bingöl (23), yaşamını yitirdi.
Olay, gece saatlerinde, Demirci Mahallesi'nde meydana geldi. Halil Bingöl, evine gittiği sırada üzerine yıldırım isabet etti. Bingöl'ün yere yığıldığını görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin hemen müdahale ettiği Bingöl, kurtarılamadı. Halil Bingöl'ün cansız bedeni, jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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Eve giderken üzerine yıldırım isabet eden Halil öldü

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