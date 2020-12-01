Eve giremeyen hırsızın yaptığı 'pes artık' dedirtti

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Esenyurt Mahallesi Fesleğen Sokak'taki 3 katlı binada meydana geldi. Hırsızlık için apartmana gelen bir kişi, giriş kattaki eve girmeye çalıştı. Ancak çelik kapıyı açamayan şüpheli daha sonra dışarıya çıkarak, aynı evin balkonundaki çamaşır askılığını gözüne kestirdi.

Tanınmamak için maske ve kapüşonla yüzünü kapatan şüpheli, çevreyi kontrol ettikten sonra çamaşır askılığını çalarak kaçtı. Hırsızlık anı apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

(DHA)

