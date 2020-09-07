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Eve giren her şeyi yıkamalı mıyız? Koronavirüsten korunmak için neleri dezenfekte etmeliyiz?

SAĞLIK HABERLERİ  | 07.09.2020 10:57 | Son Güncelleme

Koronavirüs (Covid-19) ilk çıktığı zamanlarda eve dışarından gelen her şeyi dezenfekte edip çamaşır sularıyla yıkıyorduk. Zaman geçtikçe çoğu kişi bu uygulamaları bir kenara bıraktı. Peki, koronavirüs salgınının başlangıcında yaptığımız gibi yiyecekleri, yüzeyleri, paketleri sterilize etmeye devam etmeli miyiz?

Eve giren her şeyi yıkamalı mıyız? Koronavirüsten korunmak için neleri dezenfekte etmeliyiz?

İçindekiler

  • CEP TELEFONLARI, DİJİTAL EKRANLAR VE KAPI KOLLARI
  • KORONAVİRÜS (COVID-19) NASIL YAYILIR?

Koronavirüs salgını ilk çıktığı zamanlarda maskeden çok eldiven takıp hiçbir yüzeye dokunmamak için büyük çaba harcıyorduk. Market alışverişlerinden gelen her şey çamaşır suyu ile yıkanıp, durulandıktan sonra yerine kaldırılıyordu. Dezenfektan sprey, kolonya ve ıslak mendil gibi hijyen ürünlerinin satışında patlama yaşanmış, piyasada bu ürünleri bulmakta sıkıntı çekmiştik. Zaman içerisinde bu alışkanlıkları çoğu kişi geride bıraktı.

Bilim insanları, koronavirüsün yüzeylerden ilk başta korkulduğu kadar çok bulaşmadığını teyit eden açıklamalar yapmaya başladı. Nesnelerin dezenfekte edilmesi, kontamine damlacıkların bulaşmasını engellemeye yardımcı olabilirken, COVID-19 büyük ölçüde kişiden kişiye temastan yayılır görüşü hakim olmaya başladı. Ama diğer taraftan ise yine de dikkat edilmesi gerektiğinin altı çizildi. Kişisel eşyaların dezenfekte edilmesinin sizi koronavirüse yakalanmaktan tamamen korumayacağı anlamına gelir.

Johns Hopkins Üniversitesi'nde epidemiyoloji profesörü olan David Dowdy konuyla ilgili şunları söyledi: "Maske takmak, büyük toplantılardan kaçınmak ve diğer insanlardan uzak durmak en önemli noktalardır. Bu kurallara uymayıp sadece dışarıdan gelen eşyaları dezenfekte etmek yüksek öncelikli değildir. Virüsün yüzeyden de bulaşabileceğini biliyoruz. Risk yok diyemem ama bir öksürük veya bir temastan gelen miktara göre çok düşük bir oran. Yüzeylerde bulunan damlacığın boyutu bir kişinin oluşturabileceği parçacık bulutunun boyutuna kıyasla nispeten küçüktür"

CEP TELEFONLARI, DİJİTAL EKRANLAR VE KAPI KOLLARI

Uzmanlar koronavirüs (Covid-19) salgını ile birlikte en çok dokunulan yerlerin hijyenine önem verilmesi gerektiğini belirtiyor. Bunlar arasında ortak kullanımlı dijital ekranlar, cep telefonları ve kapı kolları yer alıyor. Ellerin hijyeni her zamanki gibi en önemli noktalardan biri olarak öne çıkıyor. Gün boyunca tekrar tekrar dokunulan yüzeyleri dezenfekte tutabilirsek, yanlışlıkla gözlerimize, burnumuza veya yüzümüze dokunursak mikrop veya virüs bulaştırma şansımız azalır.

KORONAVİRÜS (COVID-19) NASIL YAYILIR?

COVID-19'a neden olan virüs, genellikle enfekte kişinin öksürmesi, hapşırması veya nefes vermesi sonucu oluşan damlacıklar yoluyla bulaşır. Bu damlacıklar çok ağır olduğundan havada asılı kalamaz ve hemen yere ya da yüzeylere düşer.

COVID-19 ile enfekte birinin yakınındayken virüsü solursanız veya virüsün bulaştığı bir yüzeye dokunduktan sonra gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunursanız enfekte olabilirsiniz.


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