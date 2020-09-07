Eve giren her şeyi yıkamalı mıyız? Koronavirüsten korunmak için neleri dezenfekte etmeliyiz?

Koronavirüs salgını ilk çıktığı zamanlarda maskeden çok eldiven takıp hiçbir yüzeye dokunmamak için büyük çaba harcıyorduk. Market alışverişlerinden gelen her şey çamaşır suyu ile yıkanıp, durulandıktan sonra yerine kaldırılıyordu. Dezenfektan sprey, kolonya ve ıslak mendil gibi hijyen ürünlerinin satışında patlama yaşanmış, piyasada bu ürünleri bulmakta sıkıntı çekmiştik. Zaman içerisinde bu alışkanlıkları çoğu kişi geride bıraktı.

Bilim insanları, koronavirüsün yüzeylerden ilk başta korkulduğu kadar çok bulaşmadığını teyit eden açıklamalar yapmaya başladı. Nesnelerin dezenfekte edilmesi, kontamine damlacıkların bulaşmasını engellemeye yardımcı olabilirken, COVID-19 büyük ölçüde kişiden kişiye temastan yayılır görüşü hakim olmaya başladı. Ama diğer taraftan ise yine de dikkat edilmesi gerektiğinin altı çizildi. Kişisel eşyaların dezenfekte edilmesinin sizi koronavirüse yakalanmaktan tamamen korumayacağı anlamına gelir.

Johns Hopkins Üniversitesi'nde epidemiyoloji profesörü olan David Dowdy konuyla ilgili şunları söyledi: "Maske takmak, büyük toplantılardan kaçınmak ve diğer insanlardan uzak durmak en önemli noktalardır. Bu kurallara uymayıp sadece dışarıdan gelen eşyaları dezenfekte etmek yüksek öncelikli değildir. Virüsün yüzeyden de bulaşabileceğini biliyoruz. Risk yok diyemem ama bir öksürük veya bir temastan gelen miktara göre çok düşük bir oran. Yüzeylerde bulunan damlacığın boyutu bir kişinin oluşturabileceği parçacık bulutunun boyutuna kıyasla nispeten küçüktür"