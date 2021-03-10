HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Eve giren hırsız battaniye altında yakalandı

Eve giren hırsız battaniye altında yakalandı

10.03.2021 11:14 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt’ta, bir evin camının kırık olduğunu farkeden polis ekipleri durumdan şüphelenip kapıyı çaldı.

Esenyurt’ta, bir evin camının kırık olduğunu farkeden polis ekipleri durumdan şüphelenip kapıyı çaldı. İçeriden ses gelmesine rağmen kapıyı kimse açmayınca daire sahibine telefonla ulaştı ancak ev sahibinin şehir dışında olduğunu öğrenince eve girdi. Yapılan aramada hırsızı battaniye altında saklanırken yakaladı.
Olay, geçtiğimiz hafta Esenyurt Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, devriye amaçlı dolaşan yunus polisleri, 3 katlı apartmanın 1’inci katındaki evin camının kırık olduğunu görünce, hırsız girdiğinden şüphelendi. Ev sahibine ulaşan ekipler, “şehir dışındayım” yanıtını alınca izin alarak eve girmek istediler. Ev sahibinden olumlu yanıt alan polisler, tırmanarak kırık camın olduğu yerden içeriye girdiler. İçeride eşyaların dağınık olduğunu gören ekipler, evde arama yapmaya başladı. Yaptıkları aramada battaniyenin altında birinin saklandığını fark eden polisler, hırsızı yakaladı.. Yakalanan hırsız, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. İşlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüsün yan etkisi: 3 saat boyunca ereksiyon oldu! Koronavirüsün yan etkisi: 3 saat boyunca ereksiyon oldu!
İple boğularak öldürüldüğü ortaya çıkmıştı! Katil zanlısından pişkin ifade: 'Sonra gel anlatırım!'İple boğularak öldürüldüğü ortaya çıkmıştı! Katil zanlısından pişkin ifade: 'Sonra gel anlatırım!'
Allah'ın sıfatları nelerdir? Allah'ın sıfatları kaç tanedir?Allah'ın sıfatları nelerdir? Allah'ın sıfatları kaç tanedir?

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Gazeteci Levent Gültekin'e saldırı

Gazeteci Levent Gültekin'e saldırı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!

Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!

72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti

72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti

Kazı Kazan'dan 2 milyon liralık büyük ikramiye kazandı

Kazı Kazan'dan 2 milyon liralık büyük ikramiye kazandı

Diğer Haberler

Aksaray Valisi Aydoğdu ile kız öğrenciler arasındaki 'Müslüm Gürses' diyaloğu gülümsetti

Vali ile genç kızların gülümseten 'Müslüm Gürses' diyaloğu

Son Dakika: 81 ilde operasyon! Bin 373 kişi yakalandı

81 ilde dev operasyon! Bin 373 kişi yakalandı

Meteoroloji Şanlıurfa ve Mardin'i uyardı: Çamur yağacak

Meteoroloji iki ili uyardı: Çamur yağacak!

İple boğularak öldürüldüğü ortaya çıkmıştı! Katil zanlısından pişkin ifade: 'Sonra gel anlatırım!'

İple boğularak öldürüldüğü ortaya çıkmıştı! Katil zanlısından pişkin ifade: 'Sonra gel anlatırım!'

Çamur mu yağacak? Çamur yağması iyi mi kötü mü? Meteoroloji uyardı

Çamur mu yağacak? Çamur yağması iyi mi kötü mü?

Sosyal medyadan 200 TL’lik mont sipariş verdiler, kutudan çıkan şoke etti

İnternetten mont siparişi verdi, kutudan çıkan şoke etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.