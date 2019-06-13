Eve giren hırsız, suçüstü yakalandı

Bahattin ALBAYRAK/DİDİM (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Didim ilçesindeki eve hırsızlık yapmak için giren S.A., polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen S.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu sabah, Hisar Mahallesi'ndeki eve hırsızlık amacıyla birinin girdiği ihbarı üzerine harekete geçti. Adrese gelen ekipler, S.A.'yı, evdeki LCD televizyonu çuvala koyarken yakaladı. Gözaltına alınan S.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

