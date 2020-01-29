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Eve giren hırsızlar, 150 bin liralık ziynet eşyası çaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 11:23 | Son Güncelleme

BURSA’da, kimsenin bulunmadığı eve giren hırsız ya da hırsızlar, 150 bin lira değerindeki ziynet eşyasını alıp, kayıplara karıştı.

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)- BURSA’da, kimsenin bulunmadığı eve giren hırsız ya da hırsızlar, 150 bin lira değerindeki ziynet eşyasını alıp, kayıplara karıştı.
Hırsızlık olayı, dün sabah Şerafettin T.'nin Orhangazi ilçesi Arapzade Mahallesi Hamzalı Caddesi'nde bulunan evinde yaşandı. Henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler, kimsenin olmadığı sırada girdikleri evden 150 bin lira değerindeki ziynet eşyasını alıp, kaçtı. Eve geldiğinde kapısının açık olduğunu fark eden Şerafettin T., durumu polise bildirdi. Polis, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

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