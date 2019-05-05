HABER

Eve giren sincabı itfaiye ekipleri yakaladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 20:48 | Son Güncelleme

Eve giren sincabı itfaiye ekipleri yakaladı

Bolu'da, eve giren sincap itfaiye ekipleri tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Borazanlar Mahallesi Gülseven Sokak'ta oturan Soner Durmuş, itfaiye ekiplerini arayarak, evinde bir sincabın dolaştığını bildirdi.

Bunun üzerine daireye gelen ekipler, koltuk ve kanepelerin arasında sincabı aramaya başladı. Yeri tespit edilen sincap, 20 dakika süren çabanın ardından yakalanarak kafese konuldu.

Eve açık olan pencereden girdiği belirlenen sincap, daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

PARTNERMakyajsız kraliçeMakyajsız kraliçe
Bülent Arınç: “AK Parti’de düşecek bir çınar yaprağına bile tahammülümüz yok”Bülent Arınç: “AK Parti’de düşecek bir çınar yaprağına bile tahammülümüz yok”
Artvin iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı? Artvin iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bolu Doğa Kourma ve Milli Parklar itfaiye Sincap

En Çok Okunan Haberler

Devlet Bahçeli'dan flaş 'İstanbul' açıklaması

Devlet Bahçeli'dan flaş 'İstanbul' açıklaması

Şehit cenazesinde 34 kişi gözaltına alındı!

Şehit cenazesinde 34 kişi gözaltına alındı!

Selin Ciğerci'den yıllar sonra gelen cinsiyet değişimi itirafı: Günah olduğunu...

Selin Ciğerci'den yıllar sonra gelen cinsiyet değişimi itirafı: Günah olduğunu...

Aleyna Tilki'nin esmer hali herkesi şaşırttı!

Aleyna Tilki'nin esmer hali herkesi şaşırttı!

AA: 43 kişinin FETÖ ile irtibatı tespit edildi

AA: 43 kişinin FETÖ ile irtibatı tespit edildi

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak!

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak!

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Kahreden haber: 3 asker şehit, 1 asker yaralı

Kahreden haber: 3 asker şehit, 1 asker yaralı

İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu!

İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bartın iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Bartın iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Balıkesir iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Balıkesir iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Aydın iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Aydın iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Artvin iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Artvin iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Ardahan iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Ardahan iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Antalya iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Antalya iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.