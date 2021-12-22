Eve girince gözlerine inanamadı! Evin odasını çaldılar

İstanbul'da 1 yıl önce satın aldığı ve kiracılarının yeni çıktığı evine kendi taşınmak isteyen kişi, evine geldiğinde büyük bir şok yaşadı.

Show TV'nin haberine göre, bir binada 3+1 daire sahibi olan kişi, yan komşusunun evinin bir odasını çaldığını ileri sürdü.

3+1 odalı olarak satın aldığı evine geldiğinde 2+1 olduğunu fark eden daire sahibi, yan komşusunun evinin odasını kırıp kendi evine eklediğini iddia etti.

KOMŞU: BELEDİYE İZİN VERDİ

Şüpheli komşu ise belediyenin kendisine imar izni verdiğini ileri sürdü. Belediyenin "Ne isterseniz yapın" dediğini söyleyen komşu, odanın kendilerine ait olduğunu iddia etti.

Odanın kimin olduğu konusunda son kararı mahkeme verecek.

