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Eve gizlice girdi, görünümüyle görenleri şaşırttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2019 10:58 | Son Güncelleme

Sivas’ta bir eve giren yaralı dev baykuş itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak koruma altına alındı.Sivas kent merkezi Seyrantepe Mahallesi Cami sokakta evine balkondan giren dev baykuşu yakalamakta güçlük çeken Özdem Tok durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Sivas’ta bir eve giren yaralı dev baykuş itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak koruma altına alındı.
Sivas kent merkezi Seyrantepe Mahallesi Cami sokakta evine balkondan giren dev baykuşu yakalamakta güçlük çeken Özdem Tok durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine eve giden Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri, dev baykuşun kanat kısmından yaralı olduğunu fark etti. Yaralı baykuşu zarar vermeden yakalamak için bir süre uğraş veren ekipler, kısa bir sürenin ardından çarşafla yakalayabildi. Ekipler yaralı baykuşun tedavisinin yapılması için itfaiye müdürlüğüne getirdi. İtfaiye ekipleri dev baykuşla fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı. Yaralı baykuş tedavisinin yapılmasının ardından doğaya bırakılması için Sivas Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne teslim edildi.
İtfaiye eri Erhan Biter, dev baykuşu gördüklerinde şaşkınlık yaşadıklarını söyledi. Biter, “Evin içine balkondan girmişti. Ev sahipleri itfaiye müdürlüğümüzü arayarak durumu bildirdi. Baykuşun kanat kısmında kırık var. Hayvanı şimdi aldık, itfaiyemize getirdik. Buradan da tedavi ettirmek için veteriner işleri müdürlüğüne gidecek. Tedavisinin ardından doğaya bırakacağız. Şimdiye kadar yakaladığımız en büyük baykuş diyebiliriz. Daha önce de çok sayıda baykuş yakaladım ama en büyüğü buydu. Evet çok şaşırdık" dedi.

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