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  4. Eve kadar kendisiyle gelmiş! Genç kadın bacakları arasına yapışan yarasayı görünce şok geçirdi

Eve kadar kendisiyle gelmiş! Genç kadın bacakları arasına yapışan yarasayı görünce şok geçirdi

27.09.2021 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika'nın Kolorado eyaletinde yaşayan Tiffany Granillo'nun TikTok hesabından paylaştığı görüntüler izleyenleri şaşkına çevirdi. Yaşadığı korku dolu anları anlatan genç kadın, önce gıcırtı sesleri duydu, eve geldiğindeyse kotuna yarasa yapıştığını gördü. Şok geçiren Tiffany'nin paylaşımını görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Eve kadar kendisiyle gelmiş! Genç kadın bacakları arasına yapışan yarasayı görünce şok geçirdi

Tiffany Granillo isimli kadın evine doğru yürümeye başladı. Gıcırtı seslerinden ürken genç kadın, eve geldiğinde bacaklarının arasında duran yarasayı fark edince çığlık çığlığa kaldı.

YOLDA GICIRTI DUYDU, EVE GELİNCE ŞOK OLDU!

Yaşadıklarını TikTok hesabından paylaşan Granillo, eve dönüş yolunda bir gıcırıtı duyduğunu ifade etti. Ancak en büyük sürprizi ise eve geldiğinde yaşadı. Çünkü kot pantolonuna yapışmış halde duran bir yarasayı gördü. Hareket etmekte dahi zorlanan Granillo, bu anları kameraya almayı ihmal etmedi. 4 milyondan fazla izlenen gönderide TikTok kullanıcıları en yaratıcı yarasa şakalarını sundu.

HEMEN KUDUZ TESTİ YAPTIRDI

"Doğadan uzak dur" notuyla paylaştığı gönderisinden sonra Granillo, takipçilerine devam eden süreçten de bahsetti. Yarasayı gördükten sonra hemen eşini aradığını söyleyen Granillo, bu zaman dilimi boyunca hareket dahi edemediğini belirtti. Yarasayı test için gönderdiklerini vurgulayan Granillo, kuduz testinin negatif çıktığını da belirtti.

pantolon

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