Eve kapananlar için birbirinden güzel ve eğlenceli hobi önerileri

Yoğun iş temposundan sonra sessiz bir hafta sonuna adım attınız ya da uzun bir izin dönemindesiniz. Dinlenme ve rahatlama faslını geçtikten sonra şimdi sırada kendinizi geliştirmek, yaratıcılığınızı kullanmak ve bolca eğlenmek var. Evde kendi başınıza ya da arkadaşlarınızla birlikte gerçekleştirebileceğiniz çok sayıda aktivite var. Yalnızca birkaç yeni ürün edinerek yapabileceğiniz bu aktiviteler sayesinde zamanın nasıl geçtiğini anlamayacaksınız. Haydi, sizin için hazırladığımız birbirinden eğlenceli ve kreatif fikirlerle dolu listeyi inceleyelim.

1. Ev konserlerini banyodan salona taşıyın

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Televizyon izlemek ya da müzik dinlemekten sıkıldığımız anlar illaki oluyor. Hayatına daha canlı ve ritmik bir heyecan katmak isteyenler, şarkı söylemeyi sevenler veya sadece banyoda konser vermekten sıkılanlar için yeni bir yöntem var: Karaoke yapmak. Bunun için tek ihtiyacınız bir karaoke seti satın almak, istediğiniz şarkıyı seçmek ve söylemeye başlamak. Bu aşamada en iyi tercihlerinizden biri ise Ltc 10-7001 USB bağlantılı Kareoke Seti olacak. Ltc Karaoke Seti, kablosuz özelliği sayesinde yüksek performans ve ses iletimi sağlıyor. Kardiolit mikrofon özelligiyle bülbüller gibi şakıyacaksınız. Ayrıca ürün; akıllı cep telefonları, akıllı televizyon, tablet ve projeksiyon gibi cihazlarla da uyumlu.

2. Mum ışığı romantizmi sizin elinizde

İster kokulu ister farklı şekillerde veya boyutlarda olsun, mum her zaman romantizm sembolü oldu. Siz de böyle düşünüyorsanız satın alacağınız birkaç malzeme ile kendi mumlarınızı yapabilirsiniz. Üstelik evde mum yapmak oldukça kolay. Set şeklinde satılan üründe MumvemuM setinde mum eritme kabı, balmumu, mum tenekeleri veya kağıt kalıplar, fitil tutmak için mum klipsi ve kullanma kılavuzu bulunuyor. Ek olarak alabileceğiniz farklı kalıplar ile değişik modelde ve boyutlarda mumlar yapabilir, içine ekleyeceğiz esanslar sayesinde farklı kokulu mumlar üretebilirsiniz.

3. Gemici düğümü atmanın en dekoratif yolu

Eskiden denizciler kullandığı düğüm tekniği ile yapılan makrome, geometrik ve farklı modelleri ile evinize farklı bir hava katacak. Makrome ürünler, şık görünümlerinin yanı sıra evde zaman geçirmek için de harika bir uğraş alanı yaratıyor. Rüya kapanından masa örtüsüne kadar birçok tasarımı bu yöntemle hayata geçirebilirsiniz. Makrome yapabilmek içinse ihtiyacınız olan tek şey ise Hellery Kendin Yap Makrome Seti. Makrome ipi, kasnak, ahşap boncuklar ve ahşaptan geometrik ya da farklı şekillerdeki aparatlarla istediğiniz makrome ürününü yapabilirsiniz. Makrome küpe kullanmak isteyenler için özel ahşap halka, aparat ve küpeyi kulağınıza takmak için kancaları da sette bulmak mümkün.

4. Sadece boyayarak yepyeni mobilyalara kavuşun

Eski mobilyalarınızı yenilemek için büyük bütçeler ayırmak istemiyorsanız size bir önerimiz var. Zımpara, fırça, boya üçlüsü ile mobilyalarınıza ister retro ister modern isterseniz avangart havası verebilirsiniz. Yapacağınız ufak ve etkili dokunuşlar ile mobilyalarınıza hareket katabilir, eski ürünlerinizi yeniden işlevsel hale getirebilirsiniz. Seçeceğiniz renkler ile farklı bir görünüm elde edebilir, renkleri karıştırarak kendi renginizi yaratabilirsiniz. Südor Mona Lisa Akrilik Boya Seti'nde başlattığınız dekorasyon seferberliği için tüm renkleri bulacaksınız. Alacağınız bu boyaları ahşap dışında cam, metal ve seramik gibi yüzeylerde de kullanabilirsiniz. Üstelik seti içinde bir de fırça yer alıyor.

5. Belki şurada küçük bir ağaç vardır

Eskiden televizyonda Bob Ross'u izlemeyen yoktur. Herkes onun gibi tablolar yapmak, fırça darbeleri ile gerçek gibi görünen ağaçlar çizmek isterdi. Numaralandırılmış hazır tablolar sayesinde siz de evinizin Bob Ross'u olabilirsiniz. İstediğiniz tabloyu istediğiniz ebatta seçin ve kargonuz geldiğinde kolayca sanat eserinizi ortaya çıkarmaya koyulun. Bu sayede siz de kendi yağmur ormanınızı ya da dumanı tüten küçük ahşap evinizi yapabilirsiniz. Bu yolla en ünlü tabloların bile replikalarına imza atmanız mümkün. Yalnızca kılavuzu takip edin ve belirlenen numaraları doğru renkler ile boyayın.

6. Anne eli değmiş gibi

İster yastık ister çarşaf kenarı olsun motif motif işlenen kaneviçeleri neredeyde tüm aile evlerinde görmek mümkün. Oldukça ince bir çalışma isteyen kanaviçenin yapımı oldukça zor gibi görünebilir ancak hiç gözünüz korkmasın. Hem evde çok iyi vakit geçirmenizi sağlayacak hem zarif el işleri ortaya çıkarmanıza yardım edecek kanaviçeler için hazır kitler var. Satın alacağınız bu hazır kitlerin farklı birçok modeli bulunuyor. Bu modellerden en çok beğendiğinizi seçip hemen işlemeye başlayabilirsiniz. Hazır kitlerde hangi renk ipin nereye işleneceğini gösteren bir şablon bulunuyor. Böylece işlemenizi yaparken hata yapmanız neredeyse imkansız. Kitte ayrıca gerekli renklerde ipler ve işleme iğnesi de mevcut.

7. Bozmaya kıyamayacağınız puzzlelar

Yapboz yapmak, birçok insanın "Bende bu kadar sabır yok, yapamam" dediği ama yapmaya başlayınca başından kalkamadığı eğlenceli bir aktivite. Sabırla parçaları bir araya getirilen parçaların ortaya çıkardığı müthiş tablolar ise paha biçilemez. Siz de böyle hissediyorsanız evde vakit geçirmenin en kolay yolunu buldunuz bile. Anatolian marka 1500 parçalı puzzle ile zamanın nasıl geçtiğini anlamayacaksınız. Üretici firma kayıp parça desteği veriyor. Kaliteli baskısı, canlı renkleri ile bu puzzle harika sonucuyla sizi şaşırtacak. Bittiğinde bir yapbozunuzu özel bir yapıştırıcı sayesinde sabitleyip evinizin duvarlarında dekorasyon amaçlı kullanılabilir veya bozup yeniden yapmak için kaldırabilirsiniz.

8. İp, elyaf ve ahşap aksesuarın Voltran gücü!

Yurt dışından gelen oyuncakların güvenirliği tartışılırken bir anda bu plastik bebek ve oyuncak sektörünü sekteye uğratan bir akım ortaya çıktı. Amigurumi denilen ve doğal malzemelerle yapılan, çeşitli boy ve modellerdeki oyuncaklar ve bebek eşyaları son zamanlarda moda oldu diyebiliriz. Sağlık açısından ebeveynlerin gönlüne su serpen bu oyuncakların ve eşyaların yapımı da oldukça basit. BALIM ÖRGÜ EVİ Hello Amigurimi seti ile işin ustası olacaksınız. Setin içinde amigurumi yapım kitabı, 18 adet farklı gr iplik, nakış iğnesi, amigurumi oyuncak göz ilmek tutucu, dikiş iğnesi, tığ ve dekoratif kutu bulunuyor.

9. Saksılar ve bahçeler için sebze vakti

Balkonunuza çıktığımızı hayal edin, domates fidelerinden sarkan kan kırmızı domateslerin kokusu sizi mest ediyor. Ya da saksıya ektiğiniz biberlerin günden güne nasıl büyüdüğünü izleme şansına sahipsiniz. Düşüncesi bile heyecanlandırıyor iken bu hayallerin gerçek olduğunu görmek ister misiniz? Satın aldığınız tohumların sebzeye dönüşümünün o mucizevi halini görmek keyif verici olacak. Patika Botanik 10 Çeşit Sebze Tohum Paketi ile balkonunuzu rengarenk bir bahçeye dönüştürebilirsiniz. Paket içinde 2 tip domates, 8 çeşit biber, sırık fasulye, köy salatalığı, kornişon, kemer patlıcan, kara kabak tohumu yer alıyor. Balkondaki bahçenizle ilgilenirken evde zaman su gibi akıp gidecek.

10. Louvre müzesi ayağınıza geldi

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Gelişen teknoloji sayesinde gezi programlarında ya da filmlerde gördüğümüz yurt dışındaki müzeleri veya şehirleri görmek artık imkansız değil. Satın alıp kullanacağınız VR gözlükler sayesinde dijital kapıları istediğiniz kadar aralayabilir ve istediğiniz yerde olabilirsiniz. Bu gözlükler sayesinde ister müzeye ister farklı bir ülkeye gidin. Online gezinti artık göz açıp kapamak kadar kolay hale geldi. Size bu olanağı sunan Oculus Quest 2 Sanal Gerçeklik Gözlüğü, IOS ve Android işletim sistemlerine sahip telefonlarla uyumlu. Ayrıca cihazla televizyona bağlanarak istediğiniz oyunu oynayabilirsiniz. VR gözlüğü bilgisayarla da kullanabilirsiniz.