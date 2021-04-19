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  4. Eve kilitlediği kızını itfaiye kurtardı, 'Rezil oldum' dedi

Eve kilitlediği kızını itfaiye kurtardı, 'Rezil oldum' dedi

19.04.2021 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da annesi kapıyı üzerine kilitleyip çıkınca balkondan sarkmaya başlayan 4 yaşındaki D.T., itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olayı haber alıp eve dönen Damla T., “Ben kapıyı kilitledim, düşmez. Ne var bunda? Rezil oldum” dedi.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Seyhan Mahallesi’nde meydana geldi. 3 katlı binanın 2’nci katında oturan Damla T., kapıyı kızının üzerine kilitleyip evden ayrıldı. Bir süre sonra D.T., balkona çıkıp sarkmaya başladı. Dumuru fark eden komşuların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye erleri, vinç yardımıyla balkondaki D.T.’yi kurtardı.

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‘ANNE, BENİ İTFAİYE KURTARDI’

Durumu haber alan Damla T. eve geldi. Annesini gören D.T., “Anne, beni itfaiye kurtardı” diyerek ona sarıldı. Damla T. ise çevresindekilere, “Ben kapıyı kilitledim, düşmez. Ne var bunda? Rezil oldum” dedi.

DHA

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Adana

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