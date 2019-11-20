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Eve kilitlediler, işkence yaptılar, ormana götürüp vurdular! 2 gün boyunca dehşeti yaşadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 09:54 | Son Güncelleme

Erzurum’da iki kişi hırsızlık için alıkoydukları bir kişiyi eve kilitleyip işkence yaptıktan sonra ormanlık alana götürerek bacağından vurup gasp etti.

Olay, pazartesi günü Palandöken ilçesine bağlı Hüseyin Avni Ulaş Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, M.Ç.Y. (30) eve gittiği sırada B.P. (22) ve Y.A. (31) ile yolda karşılaştı. Bilinmeyen bir nedenden dolayı aralarında tartışma çıkması üzerine B.P. ve Y.A., M.Ç.Y.’yi eve götürdü. Şahıslar, M.Ç.Y.’yi banyoya kilitleyerek iki gün boyunca işkence yaptı. Daha sonra M.Ç.Y.’yi Eski Alabalık tesisleri içinde bulunan yeşillik alana götüren şahıslar, burada sağ bacağına silahla ateş ederek banka kartlarını, saatini ve cep telefonunu zorla alıp kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan M.Ç.Y. tedavi altına alındı.

Öte yandan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince başlatılan çalışmalar neticesinde B.P. ve Y.A. Müftü Solakzade Mahallesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum hırsızlık işkence

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