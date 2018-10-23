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Eve kilitlenen anne ve iki çocuğunu itfaiye kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 16:41 | Son Güncelleme

Konya’da eşi tarafından eve kilitlendiği iddia edilen anne ve iki çocuğu, itfaiye ekiplerince pencereden çıkartıldı

Konya'da eşi tarafından eve kilitlendiği öne sürülen kadın ve iki çocuğu, itfaiye merdiveniyle kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Meram ilçesi Küçükkovanağzı Mahallesi'nde, anne ve iki çocuğunun eve kilitlendiği ihbarını alan polis ekipleri, harekete geçti.

Kısa sürede ihbarda belirtilen adrese ulaşan ekipler, Gülizar K'yi, 10 yaşındaki oğlu H.K. ve 5 aylık kızı Ş.M.K. ile eve kilitlenmiş halde buldu.

Gülizar K. ve iki çocuğu, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince iki katlı evin penceresinden aşağı indirildi.

Vücudunda darp izleri bulunduğu iddia edilen Gülizar K, çocuklarıyla birlikte Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gülizar K'nin polise, akşam eşi Hazim K. ile tartıştıklarını, eşinin kendisini darbettiğini, sabah da işe giderken evin bütün kapılarını kilitleyip gittiğini söylediği öğrenildi.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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anne Çocuk itfaiye Konya kurtarma polis

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