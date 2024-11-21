'Eve neden geldin' sorusu çıldırttı, eşinin kafasına çekiçle vurdukça vurdu! Cani eşin yaptıkları kan dondurdu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde saat 08.00 sıralarında korkunç bir olay yaşandı. Sinanbey Mahallesi 1. Mesudiye Sokak'taki bir evde meydana gelen olayda, 40 yaşındaki Cüneyt İ., giyinip işe gitmek üzere evden çıktı. Ancak kısa bir süre sonra adam eve geri döndü.

DEFALARCA KEZ...

38 yaşındaki eşi Sümeyra İ. adamı görünce şaşırdı, eve neden geldiğini sordu. Adam bu soruya adeta deliye döndü. Öfkeli koca Cüneyt İ., eline aldığı çekiçle eşi Sümeyra İ.'nin başına defalarca kez vurdu.

KAFA TASINDA KIRILMALAR VAR!

Ağır yaralanan kadın, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şüpheli koca ise evden ayrıldı. Şüpheli, polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan tetkiklerde kafa tasında kırılmalar tespit edilen kadın, beyin cerrahisi servisine yatırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)