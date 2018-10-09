Eve pompalı tüfekle ateş açtılar

Berktuğ ÖNCÜ/Mehmet İNAN/BURSA,(DHA)-BURSA'da 2 kişi, aralarında husumet bulunan kişilerin evlerine kullandıkları otomobilin camından ateş açtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, polis şüphelileri kısa süre sonra yakaladı. Olay, merkez Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre otomobil ile seyir halinde olan F.D. ile E.D., aralarında husumet bulunan T.G.'nin evinin önüne geldikleri sırada otomobilin camından çıkardıkları pompalı tüfekler ile eve doğru ateş açarak kaçtı. Evin duvarlarının isabet aldığı olayda yaralanan olmadı. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. 2 şüpheli, Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Olay yerinde yapılan incelemelerde, 3 adet boş fişek ele geçirilirken evin duvar ve pencerelerinde ise hasar oluştu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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