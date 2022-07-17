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Eve silah zoruyla girip evli çifte dehşeti yaşattı!

17.07.2022 18:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'nın Sarıçam ilçesinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir kişi silah zoruyla girdiği bir evde evli çifte dehşeti yaşattı. Evli çifti tabanca ve bıçakla yaralayan zanlı olay yerinden kaçtı. Yaralı çift ise hastaneye kaldırıldı.

Eve silah zoruyla girip evli çifte dehşeti yaşattı!

Adana’da bir kişi, bastığı evde karı-kocayı yaralayıp kaçarken, yaralı çift hastanede tedavi altına alındı.

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SİLAH ZORUYLA GİRİP TERÖR ESTİRDİ

Edinilen bilgiye göre olay, Sarıçam ilçesine bağlı Suluca Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Aytekin (32) - Eda Yakar (27) çiftinin evine saat 16.00 sıralarında gelen bir kişi zili çalıp tabanca zoruyla içeri girdi. Zanlı eve girer girmez tabancayla Aytekin Yakar’ı vururken, bıçakla da eşi Eda Yakar’ı yaraladı.

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HASTANEYE KALDIRILDILAR

Zanlı daha sonra olay yerinden kaçtı. Bu arada sesleri duyan apartman sakinleri eve geldiğinde karı-kocayı kanlar içinde bulup hemen 112’yi arayarak haber verdi. Olay yerine gelen ambulansla karı-koca Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Polis de kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Yaralıların hastanedeki tedavisi devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Adana
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