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'Eve su sızması' cinayetinin zanlısı tutuklandı 

YAŞAM HABERLERİ  | 26.02.2019 18:22 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, evinin banyosundan alt kattaki daireye su sızması nedeniyle tartıştığı komşusu Veysel Kuşoğlu'nu (48), tabancayla vurarak öldüren Serdar Karakaya (38), tutuklandı.

'Eve su sızması' cinayetinin zanlısı tutuklandı 

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, evinin banyosundan alt kattaki daireye su sızması nedeniyle tartıştığı komşusu Veysel Kuşoğlu'nu (48), tabancayla vurarak öldüren Serdar Karakaya (38), tutuklandı.
Olay, cumartesi günü Talas ilçesi Yenidoğan Mahallesi Bilginler Caddesi'nde meydana geldi. Veysel Kuşoğlu, apartmanın girişinde karşılaştığı komşusu Serdar Karakaya ile banyosuna su sızması nedeniyle tartıştı. Kavganın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Serdar Karakaya
Veysel Kuşoğlu'nu belinden çıkardığı tabancayla vurarak öldürdü. Olaydan sonra kayıplara karışan Serkan Karakaya, polise tabancası ile birlikte teslim oldu. Karakaya ilk ifadesinde, alt katında oturan Kuşoğlu ile uzun süreden beri su sızması nedeniyle tartışma yaşadıklarını söyledi. Ayrıca, olay sırasında tabancasını ilk ateşleyen kişinin ölen Kuşoğlu olduğunu ve kendisine küfür ettiğini ileri sürdü. Serkan Karakaya, bugün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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'Eve su sızması' cinayetinin zanlısı tutuklandı 'Eve su sızması' cinayetinin zanlısı tutuklandı

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