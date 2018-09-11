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Eve sürekli erkekler girip çıkınca mahalleli polise koştu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 14:18 | Son Güncelleme

İzmit'te, eve giren çıkanlardan şüphelenen mahalle sakinleri durumu polise bildirdi. Eve baskın düzenleyen polis, para karşılığı fuhuş yaptıkları iddia edilen 2 travestiyi gözaltına alındı.

İzmit Karabaş Mahallesi'nde bulunan bir eve çok sayıda kişinin girip çıkmasından şüphelenen mahalle sakinleri polise durumu bildirdi. İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri eve baskın düzenledi.

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Yapılan operasyonda para karşılığı fuhuş yaptıkları iddia edilen H.G. (30) ve T.M. (28) isimli iki travesti gözaltına alındı. Zanlılar emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
izmit fuhuş travesti cinsel istismar

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
NEDEMEK YA ERKEKLERLE ERKE YATIYORSA BU HASTALAR ÇOCUKLARI VARSA DEVLET DERHAL ALMALI ELERİNDEN ÇÜNKÜ BU TÜRLER HASTADIR VE AİLE VE ÇOCUKLARDAN UZAK DURMA KARARI ÇIKARMI DEVLET BİRDE EVLİ KADINLARLA YATANLARINDA ÇOCUKLARI ONLARDAN ALMALI DEVLET NE YAPACAKLARI BELLİ DEĞİL
skandala bak. gel sana bursa da 100 tane ev göstereyim.
mahalle arasına kadar düştü.ailelerin de huzuru kaçıyor
Yakışır hemşehrilerimize be olumm
artık her evde her apartmanda her binada her dairede bu işler gönüllü Maddi manevi zevk muhabbet dostluk Kaçak ilişki yasak ilişki her şey var ensest ilişki aile içi akraba eş dost amca dayı enişte
bunları erkek cezaevine mi yoksa kadın cezavine mi alacaklar ? ikiside sıkıntılı yani ne yapacaklar ki bunlara ?
nereye gitsin millet ?
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