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Eve uzun namlulu tüfeklerle ateş açıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.08.2019 10:27 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde bir eve, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce uzun namlulu tüfeklerle ateş açıldı.

Eve uzun namlulu tüfeklerle ateş açıldı

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde bir eve, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce uzun namlulu tüfeklerle ateş açıldı. Olayda yaralanan olmadı.
Olay, dün gece ilçeye bağlı Abdalağa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Eryürek'e ait 2 katlı eve kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından uzun namlulu tüfeklerle ateş açıldı. Mahallede korkuya neden olan olayda yaralanan olmazken, evin duvarlarına çok sayıda merminin isabet ettiği görüldü. Silah seslerini duyanların ihbarı ile olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.
Olay yerinde inceleme yapan ekipler, ateş eden kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Eve uzun namlulu tüfeklerle ateş açıldıEve uzun namlulu tüfeklerle ateş açıldıEve uzun namlulu tüfeklerle ateş açıldıEve uzun namlulu tüfeklerle ateş açıldı

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