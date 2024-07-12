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  4. Eve yedek anahtarla girmişti! Eski kız arkadaşını öldürdü!

Eve yedek anahtarla girmişti! Eski kız arkadaşını öldürdü!

12.07.2024 17:18
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Karaman’da sevgilisinden ayrılan Y.T, olaydan önceki gün eski sevgilisinin evine yedek anahtarla girmişti. Zanlı bu defa eski sevgilisinin ölümüne neden oldu. Eski sevgilisinin yanında bulunan kişinin ise yaralanmasına neden oldu. Yaralı hastaneye kaldırılırken, zanlı gözaltına alınarak adliyeye sevk edilmesinin ardından tutuklandı.

Eve yedek anahtarla girmişti! Eski kız arkadaşını öldürdü!

Karaman’da Larende Mahallesi 578. Sokak'taki dün akıl almaz bir olay yaşandı. Eski kız arkadaşı Seher İşler’in (23) önce gün evine yedek anahtarıyla giren Y.T(31), eski kız arkadaşını ve yanındaki M.T'yi bıçakla yaraladı. Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan eski sevgilisi İşler, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

karaman

Olayın ardından gözaltına alınan Y.T'nin İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer yandan, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde otopsi işlemleri tamamlanan Seher İşler'in cenazesi, şehir mezarlığında toprağa verildi. (AA)
Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

Express
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Anahtar Kelimeler:
Karaman eski sevgili
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