Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "CHP'den bir isim şöyle söylemişti, 'Şaşıyorum arkadaş. Tayyip Erdoğan seçimden yüzde 52 almış, birinci olmuş, hala 'neden yüzde 58 alamadım' diye araştırıyor. Biz CHP olarak, 14 parti birleştik yüzde 38 aldık, kimseden ses yok, seda yok. Adam her seçimde yenmiş, yenmiş de yenmiş, çıkmışsın yenmiş, yenmiş de yenmiş, yenmiş de yenmiş.' Merak etmesinler. Evelallah yine yeneceğiz, daima yeneceğiz, hep yeneceğiz, durmadan yeneceğiz. Çünkü biz milletimize sevdalıyız, çünkü biz milletimize aşığız." dedi. Kurum, Konya'nın Çumra ilçesinde Belediye Düğün Salonu'nda vatandaşlarla bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 22 Mart'ta, Konya'da Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda düzenlenen mitingde yoğun bir katılıma, coşkulu ve büyük bir kalabalığa şahitlik ettiklerini belirten Kurum, "Zillet ve illet ittifakı başta olmak üzere Türkiye'deki herkese, 'ülke sevdası nedir, beka nedir, millet olma şuuru nedir' büyük bir coşkuyla gösterdiniz. Liderimiz, mazlumların lideri Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı, Konya'mızda büyük bir coşkuyla, hep birlikte ağırladık. Bu manada, buradan her bir kardeşime, hanım kardeşlerimize, genç kardeşlerimize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum, sağ olun var olun." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Cumhur İttifakı ile ülkenin beka mücadelesine önderlik ettiklerini vurgulayan Kurum, "Biz bu kutlu ittifakı kurarken, diğerleri de o zillet ve illet ittifakını kurdular. Terör örgütünün siyasi uzantılarıyla kol kola girdiler. Alenen artık Kandil'den tweet atıyorlar. 'Gidin illet-zillet ittifakını destekleyin. Cumhur İttifakı'na oy vermeyin' diye o sözde terör örgütünün lideri mesaj atıyor." ifadesini kullandı. CHP'nin seçim manifestosunu eleştiren Kurum, "(Martın sonu bahar) olacakmış. Yahu Konya'ya kar yağıyor senin haberin var mı?" dedi. Kurum, CHP'nin halkta karşılığının olmadığını savunarak, şunları kaydetti: "Karşılığı olmadığını CHP de biliyor. Hatırlayın, zamanında bir seçim sonrası, CHP'den bir isim şöyle söylemişti. Ne demişti? 'Şaşıyorum arkadaş. Tayyip Erdoğan seçimden yüzde 52 almış, birinci olmuş, hala 'neden yüzde 58 alamadım' diye araştırıyor. Biz CHP olarak, 14 parti birleştik yüzde 38 aldık, kimseden ses yok, seda yok. Adam her seçimde yenmiş, yenmiş de yenmiş, çıkmışsın yenmiş, yenmiş de yenmiş, yenmiş de yenmiş'. Merak etmesinler. Evelallah yine yeneceğiz, daima yeneceğiz, hep yeneceğiz, durmadan yeneceğiz. Çünkü biz milletimize sevdalıyız, çünkü biz milletimize aşığız."

Çumra'da yapımı planlanan projelere ilişkin bilgi veren Kurum, şöyle devam etti: "İlçemizin Çaybaşı Mahallesi'nde 31 bin metrekare büyüklüğünde Millet Bahçesi inşa ediyoruz. Atık su arıtma ve depolama için modern tesisler inşa edeceğiz. Çumra Sanayi Bölgemizin hemen yanında bulunan ilçemizin atık suyunun toplandığı alana en az 6 milyon metreküplük atık su arıtma tesisi inşa edilmesinin acil ihtiyaç olduğunun farkındayız. Büyükşehir Belediyemizin ve Bakanlığımızın desteğiyle bu sorunu çözeceğiz. Bakkalbaşı Mahallemizde de kentsel dönüşüm başlatıldı. Ayrıca, ilçemizdeki sosyal konut ihtiyacını da biliyorum. TOKİ Başkanımızla görüştüm. Bu ihtiyaca da en kısa zamanda cevap vereceğiz. Burada büyükşehire, ilçelerimize, beldelerimize, köylerimize oy vereceksiniz. Biz de 'Üçlü olsun, güçlü olsun' diyoruz. Yani ilçe belediyemiz, il belediyemiz ve Ankara'da da bizler, beraberce Konya'mıza hizmet edelim, Konya'mızı en iyi noktaya el birliğiyle taşıyalım." Daha sonra Güneysınır ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelen Kurum, burada yaptığı konuşmada da güçlü Türkiye için güçlü şehirlerin şart olduğunu söyledi.

AK Parti'nin 17 yıldır güçlü Türkiye için mücadele verdiğini belirten Kurum, "Savunma sanayisinde dışa bağımlıydık, SİHA'larımızı İHA'larımızı üretir hale geldik ve şimdi gidip Afrin Harekatı'nı yapabiliyorsak, Kandil'e girebiliyorsak, Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı yapabiliyorsak, bu bizim savunma sanayisinde güçlü olmamızdandır. Ekonomide bağımlıydık, IMF'ye borcumuzu ödedik, ekonomik bağımsızlığımızı elde ettik. 2002 yılında 20 milyar dolar ihracat yapan bir ülkeyken şimdi 160 milyar dolar ihracat yapan bir ülke haline geldik. Kişi başı gelirimiz 10 bin dolara yaklaştı ve 860 milyar dolar milli gelirimiz oldu. Eskiden manşetlerle iktidarların değiştiği bir ülkeydik, şimdi hamdolsun siyasi istikrar ve güvenin merkezi olduk." diye konuştu. Türkiye'nin tüm engellemelere rağmen 17 yıldır başlattığı kutlu yürüyüşe tüm hızıyla, tüm kararlılığıyla, dev projeleriyle, dev yatırımlarıyla devam ettiğini bildiren Kurum, "Terör örgütü uzantıları konuşuyorlar, diyorlar ki 'Cumhur İttifakı'na vereceğiniz oylar, bize kurşun olarak gelecek'. Evet kardeşim. Sana kurşun da gelecek, bomba da gelecek, İHA da gelecek, SİHA da gelecek, tepenize bineceğiz. Sizi bu ülkede yaşatmayız. Size bu ülkede hiçbir şekilde nefes aldırmadık, aldırmadan da yolumuza devam edeceğiz." ifadesini kullandı.