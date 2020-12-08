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Evelik otu nedir? Evelik'in faydaları nelerdir?

08.12.2020 11:11 | Son Güncelleme:
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Evelik otu nedir? Evelik'in faydaları nelerdir?

İçindekiler

  • Evelik Otu Nedir?
  • Evelik Otunun Faydaları Nelerdir?
  • Evelik Otunun Kullanım Alanları Nelerdir?
  • Evelik Otu Yemeği Nasıl Yapılır?
  • Evelik Otu Fiyatı Ne kadardır?

İnsan sağlığa pek çok faydası olup C vitamini bakımından oldukça zengin olan evelik otu, vücut üzerindeki toksinlerin atılmasına yardımcı oluyor. Gereksiz toksinler ve gribal enfeksiyonlara karşı adeta bir duvar örerek savaş açıyor.

Evelik otu, günümüzde oldukça sık kullanılıyor olup karaciğer hastalıklarına iyi geliyor. Karaciğer rahatsızlıkları gibi bazı hastalıkların vitamin ve mineral açısından zengin besinler ile desteklenmesi oldukça faydalı oluyor. Yetiştirmesi kolay olan evelik otu, birçok hastaya iyi gelerek tedavi sağlıyor. Biz de “Evelik otu nedir, faydaları nelerdir?” gibi herkes tarafından merak edilen sorulara cevaplar aradık.

Evelik Otu Nedir?

Halk arasında birçok isimle anılan evelik otunun, asıl kökeni karabuğdaygillerdir. Bu ot için labada, efelek, develik, evelek gibi isimler de kullanılmaktadır. Evelik otu, dış görünüşü ile kuzukulağı ve ıspanağa benzerlik gösterdiğinden çok fazla karıştırılmaktadır. Ancak evelik otu, daha geniş yapraklı ve koyu tonlara sahiptir. Ayrıca yeşil ve ufak çiçek açar. Çok eski zamanlardan beri süregelen evelik otu, kanı temizleme özelliğiyle bilinmektedir. Saymakla bitmeyen faydalarının yanı sıra boyu en fazla 1 metreye kadar olan bir bitkidir. Tohum yöntemi ile yetiştirilen bu evelik otu aynı zamanda kendi kendine de yetişebilmektedir.

Evelik Otunun Faydaları Nelerdir?

İçerisinde bulunan zengin C vitamini açısından oldukça faydalı olan bu bitki, insan vücuduna büyük katkı sağlar. Vücut içi arınma ve kan üzerinde temizlik yaparak karaciğer hastalıklarının tedavisine yardımcı olur. Evelik otu günümüze birçok tedavi için kullanılıyor olup aynı zamanda ilaç sektörü de bu bitkiden yararlanmaktadır. Sindirim sistemini düzenleyen bu ot kişileri kabızlık ve hazımsızlıktan kurtaracaktır. Evelik otu faydaları ise şöyledir;

  • Vücut üzerinde farklı bakteri sonucu meydana gelen egzama, mantar gibi cilt problemlerine iyi gelir.
  • Çeşitli kadın hastalıklarında oldukça etkilidir.
  • Vücut içerisinde bulunan toksinlerin dışarı atılmasına yardımcı olur.
  • İçerisinde bulunan zengin C vitamini sayesinde bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur.
  • Romatizmal ağrıları rahatlatır.
  • Kanın temizlenmesinde büyük rol oynar.
  • Grip, nezle gibi kış hastalıklarından korur.
  • İştah açan etkisi bulunur.
  • Vücutta çıban oluşması durumunda, çıbanın daha kısa zamanda olgun hale gelerek iyileşmesine katkı sağlar.
  • Karaciğer hastalıklarına iyi gelir.

Evelik Otunun Kullanım Alanları Nelerdir?

Evelik otunun geniş bir kullanım alanı vardır. İştah açma özelliği sebebiyle kilo problemi yaşayan kişilerin dikkat etmesi gerekir. Aynı zamanda kilo almak isteyen kişiler için de faydası olacaktır. Ispanak ve benzer bitkiler ile küçük parçalara bölünerek salata şeklinde çiğ tüketilebilir ya da farklı baharat ve sebzeler ile karıştırılarak evelik otu yemeği yapılabilir. Bunun yanı sıra birçok tedavi yöntemi için kullanılan evelik otu, iyice ezilerek bir macun haline getirilir ve cilt üzerinde oluşan yaralara sürülebilir. Yara üzerine sürülen evelik otu macunu, yaranın kısa zamanda iyileşmesine yardımcı olacaktır. Kan temizleyici özelliği sayesinde vücut üzerinde dinginlik sağlar. Çay gibi demlenerek tüketimi yapılan evelik otunun, farklı bir aroması vardır ve tüketilirken hoş bir lezzet katar. Evelik otunun kökü de bitkisi gibi oldukça faydalıdır. Kökü ile ayrı bir şekilde yapılan çay, mide ve bağırsak problemlerini çözerken, bitkisi kanıkandaki kötü hücrelerin arınmasına yardımcı olur. Anadolu’nun bazı kesimlerinde evelik otu, sarma şeklinde yapılarak da tüketilir. Dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta ise evelik otunun çok iyi bir şekilde yıkanması gerektiğidir.

Evelik Otu Yemeği Nasıl Yapılır?

Bağırsak dostu olarak da bilinen evelik otu, sindirim sistemini düzenleyerek vücut içi rahatlama sağlar. Mide ve bağırsak açısından oldukça faydası görülmekte ve tüketilmesi gerekmektedir. Evelik otu yemeği, ıspanak yemeğine benzerlik göstermektedir.
Evelik otu yemeği için malzemeler;

  • 1 adet kuru soğan
  • 1 yemek kaşığı salça
  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 2 yemek kaşığı tereyağı,
  • 2 yemek kaşığı kalın bulgur
  • 1 bağ evelik otu
  • Su
  • Tuz

Hazırlanışı: Yukarıda verilen tüm bu malzemeler hazırlandıktan sonra, tereyağı ve sıvıyağ tencereye alınır ve ardından salça ile kuru soğan eklenerek güzelce kavrulur. Evelik otu, çok küçük olmayacak şekilde doğranır ve kavrulan soğan içerisine dökülür. Otlar biraz yumuşadıktan sonra içine bulgur atılır ve suyu eklenir. Tencerenin altı iyice kısılarak yavaşça olması için ocağa bırakılır. Evelik otu kurutularak da tüketilebilmektedir. Çeşitli yemekler ya da farklı salata türleri de evelik otu kurusu ile lezzetlendirilebilir.

Evelik Otu Fiyatı Ne kadardır?

Evelik otu, uzun yıllardır bilinen bir bitki olmasıyla birlikte vücudu mikroplardan arındırma konusunda şifalıdır ve yalnızca tedavi için bile yıllarca kullanımı devam etmiştir. En eski bitkilerden biri olan evelik otu, Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde yaygın olup birçok bölgede yetiştirilerek halka sunulur. Yapı olarak kolay bir şekilde yetişen evelik otu tohumu bulunduğu bölgeye göre farklılık gösterebilir. Özel bakımla yetiştirilmesine gerek dahi kalmadan yabani olduğu için kolay temin edilebilir. Evelik otu fiyatı açısından ise biraz maliyetlidir. Kolay yetişmesine rağmen farklı kullanım alanları için hazırlanan ve bu bitkiyi sürekli tüketen kişiler için bu durum sorun teşkil edecektir. 2020 yılında 250 gram evelik otu 15 lira olup kilogram fiyatına bakıldığında kilosunun 60 lira olduğu görülmektedir. Evelik otu çayı,evelik otu kurusu, evelik otu macunu gibi farklı çeşitlerinin de fiyatları değişkenlik gösterebilmektedir.

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