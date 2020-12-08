Evelik otu nedir? Evelik'in faydaları nelerdir?

Evelik otu, günümüzde oldukça sık kullanılıyor olup karaciğer hastalıklarına iyi geliyor. Karaciğer rahatsızlıkları gibi bazı hastalıkların vitamin ve mineral açısından zengin besinler ile desteklenmesi oldukça faydalı oluyor. Yetiştirmesi kolay olan evelik otu, birçok hastaya iyi gelerek tedavi sağlıyor. Biz de “Evelik otu nedir, faydaları nelerdir?” gibi herkes tarafından merak edilen sorulara cevaplar aradık. Evelik Otu Nedir? Halk arasında birçok isimle anılan evelik otunun, asıl kökeni karabuğdaygillerdir. Bu ot için labada, efelek, develik, evelek gibi isimler de kullanılmaktadır. Evelik otu, dış görünüşü ile kuzukulağı ve ıspanağa benzerlik gösterdiğinden çok fazla karıştırılmaktadır. Ancak evelik otu, daha geniş yapraklı ve koyu tonlara sahiptir. Ayrıca yeşil ve ufak çiçek açar. Çok eski zamanlardan beri süregelen evelik otu, kanı temizleme özelliğiyle bilinmektedir. Saymakla bitmeyen faydalarının yanı sıra boyu en fazla 1 metreye kadar olan bir bitkidir. Tohum yöntemi ile yetiştirilen bu evelik otu aynı zamanda kendi kendine de yetişebilmektedir.

Evelik Otunun Faydaları Nelerdir? İçerisinde bulunan zengin C vitamini açısından oldukça faydalı olan bu bitki, insan vücuduna büyük katkı sağlar. Vücut içi arınma ve kan üzerinde temizlik yaparak karaciğer hastalıklarının tedavisine yardımcı olur. Evelik otu günümüze birçok tedavi için kullanılıyor olup aynı zamanda ilaç sektörü de bu bitkiden yararlanmaktadır. Sindirim sistemini düzenleyen bu ot kişileri kabızlık ve hazımsızlıktan kurtaracaktır. Evelik otu faydaları ise şöyledir; Vücut üzerinde farklı bakteri sonucu meydana gelen egzama, mantar gibi cilt problemlerine iyi gelir.

Çeşitli kadın hastalıklarında oldukça etkilidir.

Vücut içerisinde bulunan toksinlerin dışarı atılmasına yardımcı olur.

İçerisinde bulunan zengin C vitamini sayesinde bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur.

Romatizmal ağrıları rahatlatır.

Kanın temizlenmesinde büyük rol oynar.

Grip, nezle gibi kış hastalıklarından korur.

İştah açan etkisi bulunur.

Vücutta çıban oluşması durumunda, çıbanın daha kısa zamanda olgun hale gelerek iyileşmesine katkı sağlar.

Karaciğer hastalıklarına iyi gelir. Evelik Otunun Kullanım Alanları Nelerdir? Evelik otunun geniş bir kullanım alanı vardır. İştah açma özelliği sebebiyle kilo problemi yaşayan kişilerin dikkat etmesi gerekir. Aynı zamanda kilo almak isteyen kişiler için de faydası olacaktır. Ispanak ve benzer bitkiler ile küçük parçalara bölünerek salata şeklinde çiğ tüketilebilir ya da farklı baharat ve sebzeler ile karıştırılarak evelik otu yemeği yapılabilir. Bunun yanı sıra birçok tedavi yöntemi için kullanılan evelik otu, iyice ezilerek bir macun haline getirilir ve cilt üzerinde oluşan yaralara sürülebilir. Yara üzerine sürülen evelik otu macunu, yaranın kısa zamanda iyileşmesine yardımcı olacaktır. Kan temizleyici özelliği sayesinde vücut üzerinde dinginlik sağlar. Çay gibi demlenerek tüketimi yapılan evelik otunun, farklı bir aroması vardır ve tüketilirken hoş bir lezzet katar. Evelik otunun kökü de bitkisi gibi oldukça faydalıdır. Kökü ile ayrı bir şekilde yapılan çay, mide ve bağırsak problemlerini çözerken, bitkisi kanıkandaki kötü hücrelerin arınmasına yardımcı olur. Anadolu’nun bazı kesimlerinde evelik otu, sarma şeklinde yapılarak da tüketilir. Dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta ise evelik otunun çok iyi bir şekilde yıkanması gerektiğidir.