Everest Tırmanışında Bir Haftada 7 Dağcı Hayatını Kaybetti

Dünyanın en yüksek 7 zirvesinden biri olan Everest’e tırmanış sırasında bir hafta 7 dağcı hayatını kaybetti. Daha önce 4 dağcının öldüğü açıklanmıştı dün de 3 dağcının daha zirve tırmanışında hayatını kaybettikleri açıklandı.

Nepal Turizm Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada iki Hintli dağcının dün hayatını kaybettikleri belirtildi. Organizatörler de bir dağcının daha öldüğünü duyurdu.

Ölen dağcılardan 52 yaşındaki Kalpana Das’ın zirveye ulaştıktan sonra geri dönüş esnasında hayatını kaybettiği açıklandı.

Benzer şekilde 27 yaşındaki Nihal Bagwan da zirveden dönüş esnasında öldü.

Organizatör Keshav Paudel, yüksek sezonda bulunulduğunu ve zirve tırmanışında yaşanan yoğunluk nedeniyle, ölen dağcılardan birinin yaklaşık 12 saat civarında beklemek zorunda kaldığını, 4 numaralı kampa ulaştıktan sonra da hayatını kaybettiğini söyledi.

Bir başka Avusturyalı dağcı da dağın Tibet tarafında hayatını kaybetti.

65 yaşındaki bu dağcının da zirveye yakın bir noktada öldüğü açıklandı.

Çarşamba günü de biri Hintli biri Amerikalı iki dağcı daha hayatını kaybetmişlerdi. Bir haftada hayatını kaybeden dağcı sayısı 7’e ulaştı.