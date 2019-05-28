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Everest’te 2019 yılında ölenlerin sayısı 11’e yükseldi

YAŞAM HABERLERİ  | 28.05.2019 17:51 | Son Güncelleme

Dünyanın en yüksek dağı Everest’e yapılan tırmanışlar sırasında 2019 yılında ölenlerin sayısı 11’e yükseldi.Dünyanın en yüksek dağı Everest’teki ölümlerin önüne geçilemiyor.

Dünyanın en yüksek dağı Everest’e yapılan tırmanışlar sırasında 2019 yılında ölenlerin sayısı 11’e yükseldi.
Dünyanın en yüksek dağı Everest’teki ölümlerin önüne geçilemiyor. ABD’li avukat John Kulish (62) dağın zirvesinden aşağı indiği sırada hayatını kaybetti. Dağa tırmanışlar ve inişler sırasında oluşan kalabalık nedeniyle ölenlerin sayısı 11 yükselmiş oldu. Kulish’in dağın zirvesinde 62’nci doğum gününü kutladığı öğrenildi.
Son olarak 27 yaşındaki Hintli Nihal Bhagwan, Everest’te hayatını kaybetmişti.
Dağa tırmanışlar ve dağdan dönüşler sırasında oluşan kalabalık nedeniyle bekleme süreleri uzuyor ve dağcıların zor koşullarda sırada beklemeleri gerekiyor. Yetkili makamların sınırlamalar veya şartlar olmadan tırmanışa izin vermesi, her yıl daha fazla deneyimsiz dağcının zirveye çıkmasına neden oluyor. Bu da kalabalığı ve gecikmeleri tetikliyor.

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