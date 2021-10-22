HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Evergrande: Çin'in emlak devinin hisseleri borç faizini ödediği haberi sonrası yükseldi

Evergrande: Çin'in emlak devinin hisseleri borç faizini ödediği haberi sonrası yükseldi

22.10.2021 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin medyası, dev emlak şirketi Evergrande'nin vadesi gelen borç faizini ödediğini bildirdi. Haber sonrası Evergrande hisseleri Hong Kong borsasında yüzde 6 değer kazandı.

Evergrande: Çin'in emlak devinin hisseleri borç faizini ödediği haberi sonrası yükseldi

Çin medyası, dev emlak şirketi Evergrande'nin vadesi gelen borç faizini ödediği**ni bildirdi. Haber sonrası Evergrand**e hisseleri Hong Kong borsasında yüzde 6 değer kazandı.

Geçen ay 83,5 milyon dolarlık faiz ödemelerini yapamayınca şirkete 30 gün ek süre verilmişti ve bu süre 23 Ekim Cumartesi günü doluyordu.

Reuters haber ajansına göre şirket Cuma günü itibarıyla ödemesini yapmayı başardı.

Eğer ödeme yapılamasaydı, şirket resmen iflas sürecine girecekti.

Fakat şirketin sorunlarının çözüldüğünü söylemek için henüz erken görünüyor.

Evergrande'nin toplam 300 milyar doları aşan borcu var ve önümüzdeki haftalarda yeni ödemeler yapması gerekiyor.

Şirketin hisseleri bir gün önce, gayrimenkul hizmetlerinin bir kısmının satışı için yapılması beklenen anlaşmanın iptal olduğu haberleri üzerine hızla düşmüştü.

Çin'in bir diğer gayrimenkul şirketi Hopson'un, Evergrande'ye bağlı emlak şirketinin yüzde 51 hissesini 2 milyar 600 milyon dolar karşılığında alması bekleniyordu.

Fakat her iki şirket de koşullar üzerinde anlaşamadıkları için sözleşmenin yapılamadığını açıklamıştı.

EPA

Kısa vadeli ferahlama

Evergrande'nin bugün yaptığı bildirilen faiz ödemesinin yatırımcıların uzun vadeli kaygılarını gidermesi güç.

Şirket bu ödemeyi gerçekten yapmışsa bile, bu sadece kısa vadeli bir ferahlama getirecek.

Gelecek hafta Evergrande'nin 47,5 milyon dolarlık bono (borçlanma) faizi ödemesi daha var.

Şirketin 300 milyar doları aşan borçlarının ödenmesi giderek daha zor görünüyor.

Şirketin pasif borçlar toplamı, Çin'in gayrisafi yurtiçi hasılasının yüzde 2'sine eşit.

Yorumcular dev gayri menkul şirketinin ayakta kalabilmek için bir yeniden yapılanmaya gitmesi ya da Çin hükümeti tarafından kurtarılması gerektiğini söylüyorlar.

Şirket batarsa, Çin, bölge ve dünya ekonomileri üzerinde çok büyük olumsuz etkiler yaratmasından kaygı duyuluyor.

Gayrimenkul sektöründeki dev borçlanma düzeyinden endişelenen Çin, geçen yıl yabancı yatırımcılardan borçlanma oranlarını sınırlamış, bu da Evergrande'nin sıkıntıya düşmesine sebep olmuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tetikliyor! Aşırı margarin kullanıyorsanız dikkatTetikliyor! Aşırı margarin kullanıyorsanız dikkat
Kolomb'dan 471 yıl önce keşfetmişlerKolomb'dan 471 yıl önce keşfetmişler
Alec Baldwin kazara 2 kişiyi vurdu: 1 ölü, 1 yaralıAlec Baldwin kazara 2 kişiyi vurdu: 1 ölü, 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Putin: Erdoğan haklı! Rusya kandırıldı

Putin: Erdoğan haklı! Rusya kandırıldı

Mesut Özil, Pereira'ya küfürler yağdırdı!

Mesut Özil, Pereira'ya küfürler yağdırdı!

Sosyal medya cinayeti! Yakınları görünce sinir krizi geçirdi

Sosyal medya cinayeti! Yakınları görünce sinir krizi geçirdi

Alec Baldwin kazara 2 kişiyi vurdu: 1 ölü, 1 yaralı

Alec Baldwin kazara 2 kişiyi vurdu: 1 ölü, 1 yaralı

"Şişmanlarla görüşmek istemiyorum" demişti! Olay yanıt

"Şişmanlarla görüşmek istemiyorum" demişti! Olay yanıt

Yaralı askerin şehit olmasında ihmal iddiası! Açığa alındı

Yaralı askerin şehit olmasında ihmal iddiası! Açığa alındı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Konya'daki katliamda yeni gelişme: 7 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi

Konya'daki katliamda yeni gelişme: 7 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Saldırıya uğrayan müzisyen ilk kez konuştu

Saldırıya uğrayan müzisyen ilk kez konuştu

"Köpeğin değdi, abdestim bozuldu" dedi! 1 ölü, 1 yaralı

"Köpeğin değdi, abdestim bozuldu" dedi! 1 ölü, 1 yaralı

A Haber muhabirinin sorusu damga vurdu

A Haber muhabirinin sorusu damga vurdu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.