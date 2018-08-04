SPOR

Everton - Valencia | CANLI YAYIN

İNGİLTERE HABERLERİ  | 04.08.2018 16:30 | Son Güncelleme

Cenk Tosun'un takımı Everton, yeni sezon çalışmaları kapsamında İspanyol ekibi Valencia ile hazırlık maçında karşılaşıyor. Cenk Tosun, Valencia maçında ilk 11'de...

Everton - Valencia | CANLI YAYIN

Cenk Tosunlu Everton'ın rakibi Valencia... Premier Lig'de yeni sezonda Avrupa kupalarını hedefleyen Everton, hazırlık maçında İspanyol ekibi Valencia ile karşılaşıyor. Cenk Tosun, Valencia maçında ilk 11'de...

EVERTON - VALENCIA MAÇINDAN ÖNEMLİ DAKİKALAR
DAKİKA 6: Rodrigo Moreno ceza sahası içerisinde düzgün bir vuruşla golü buldu ve Valencia'yı öne geçti.
DAKİKA 9: Richarlison'un güzel vuruşunu kaleci Neto aynı güzellikte kurtardı.
DAKİKA 19: Walcott üst üste güzel çalımları sonrası Cenk Tosun'u gördü. Dar açıdan müthiş vuran Cenk Tosun golü atarak skoru 1-1 yaptı.
DAKİKA 24: Sağ kanattan Piccini'nin ortasında Rodrigo bomboş pozisyonda kafayı vurdu ve Valencia'yı bir kez daha öne geçirdi.
DAKİKA 29: Michael Keane, kornerden gelen ortada kafayı vurdu ve skoru 2-2 yaptı.

EVERTON - VALENCIA

STAT: Goodison Park
SAAT: 17.00

EVERTON: Stekelenburg, Coleman, Keane, Jagielka, Baines, Gueye, Schneiderlin, Walcott, Sigurdsson, Richarlison, Cenk Tosun
YEDEKLER: Pickford, Virginia, Connoly, Kenny, Digne, Pennigton, Besic, Davies, Dowell, Lookman, Niasse, Calvert-Lewin, Sandro
TEKNİK DİREKTÖR: Marco Silva

VALENCIA: Neto, Piccini, Garay, Diakhaby, Gaya, Soler, Parejo, Kondogbia, Ferran, Mina, Rodrigo
YEDEKLER: Jaume, Vezo, Murillo, Lato, Wass, Zaza, Montoya, Medran, Cristian, Jordi, Kangin
TEKNİK DİREKTÖR: Marcelino

PARTNERVe kötü haber geldi! Whatsapp artık ücretli...Ve kötü haber geldi! Whatsapp artık ücretli...
Tottenham, Heung-Min Son ile sözleşme yenilediTottenham, Heung-Min Son ile sözleşme yeniledi
Gabriel Jesus 5 yıl daha Manchester City'deGabriel Jesus 5 yıl daha Manchester City'de
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cenk tosun Everton-Valencia

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD kararı: Dün akşama kadar sabrettik! Bugün talimat verdim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD kararı: Dün akşama kadar sabrettik! Bugün talimat verdim

Almanlardan Türkiye-ABD krizi için ilginç yorum: Türk devleti iflas edebilir

Almanlardan Türkiye-ABD krizi için ilginç yorum: Türk devleti iflas edebilir

Fenerbahçe'de Valbuena depremi

Fenerbahçe'de Valbuena depremi

Arsenal'den Vida için 25 milyon Pound!

Arsenal'den Vida için 25 milyon Pound!

Fenerbahçe eski Aziz Yıldırım'dan istifa açıklaması

Fenerbahçe eski Aziz Yıldırım'dan istifa açıklaması

Beşiktaş'ta Jeremain Lens, Quaresma'nın yerini kaptı

Beşiktaş'ta Jeremain Lens, Quaresma'nın yerini kaptı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Everton - Valencia | CANLI YAYIN

Everton - Valencia | CANLI YAYIN

Tottenham, Heung-Min Son ile sözleşme yeniledi

Tottenham, Heung-Min Son ile sözleşme yeniledi

Gabriel Jesus 5 yıl daha Manchester City'de

Gabriel Jesus 5 yıl daha Manchester City'de

Martial'den Mourinho'ya: Ailem her şeyden önce gelir

Martial'den Mourinho'ya: Ailem her şeyden önce gelir

Lucas Digne, Everton'da

Lucas Digne, Everton'da

Avrupa'da biten transferler (2018-2019 sezonu)

Avrupa'da biten transferler (2018-2019 sezonu)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.