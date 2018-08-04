Everton - Valencia | CANLI YAYIN

Cenk Tosunlu Everton'ın rakibi Valencia... Premier Lig'de yeni sezonda Avrupa kupalarını hedefleyen Everton, hazırlık maçında İspanyol ekibi Valencia ile karşılaşıyor. Cenk Tosun, Valencia maçında ilk 11'de...

EVERTON - VALENCIA MAÇINDAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

DAKİKA 6: Rodrigo Moreno ceza sahası içerisinde düzgün bir vuruşla golü buldu ve Valencia'yı öne geçti.

DAKİKA 9: Richarlison'un güzel vuruşunu kaleci Neto aynı güzellikte kurtardı.

DAKİKA 19: Walcott üst üste güzel çalımları sonrası Cenk Tosun'u gördü. Dar açıdan müthiş vuran Cenk Tosun golü atarak skoru 1-1 yaptı.

DAKİKA 24: Sağ kanattan Piccini'nin ortasında Rodrigo bomboş pozisyonda kafayı vurdu ve Valencia'yı bir kez daha öne geçirdi.

DAKİKA 29: Michael Keane, kornerden gelen ortada kafayı vurdu ve skoru 2-2 yaptı.

EVERTON - VALENCIA

STAT: Goodison Park

SAAT: 17.00

EVERTON: Stekelenburg, Coleman, Keane, Jagielka, Baines, Gueye, Schneiderlin, Walcott, Sigurdsson, Richarlison, Cenk Tosun

YEDEKLER: Pickford, Virginia, Connoly, Kenny, Digne, Pennigton, Besic, Davies, Dowell, Lookman, Niasse, Calvert-Lewin, Sandro

TEKNİK DİREKTÖR: Marco Silva

VALENCIA: Neto, Piccini, Garay, Diakhaby, Gaya, Soler, Parejo, Kondogbia, Ferran, Mina, Rodrigo

YEDEKLER: Jaume, Vezo, Murillo, Lato, Wass, Zaza, Montoya, Medran, Cristian, Jordi, Kangin

TEKNİK DİREKTÖR: Marcelino

