"eVet- Çevrimiçi Mesleki Eğitim ve Öğretim Platformu" projesi başladı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valiliği koordinatörlüğünde Türkiye Ulusal Ajansı destekleriyle hazırlanan mesleki eğitim ve öğretim kurumları arasında bir köprü kurmayı hedefleyen, eVET- Çevrimiçi Mesleki Eğitim ve Öğretim Platformu projesi hayata geçirildi.

Projenin tanıtım toplantısında konuşan İstanbul Valiliği Proje Koordinatörü Murat Uğur, projeyle ilgili bilgi verdi. Uğur, mesleki eğitim kurumları başta olmak üzere birçok kuruluşun projeden faydalanabileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"İstanbul Valiliği koordinatörlüğünde Türkiye Ulusal Ajansı destekleriyle eVET- Çevrimiçi Mesleki Eğitim ve Öğretim Platformu'nu hayata geçirdik.

Almanya, İtalya ve yerel ortaklarımız ile oluşturduğumuz bu proje ile mesleki eğitim kurumlarımızın ortaklık kurabileceği, yurt dışındaki kurslara ulaşabilecekleri bir platform oluşturuldu. Projenin ana ürünü olan eVET- Çevrimiçi Mesleki Eğitim ve Öğretim Platfromu ile Erasmus+ KA1 Mesleki Eğitim alanında Avrupa'da iş birliği ağı kurulmasına olanak sağlıyor. Platform ile de mesleki eğitim öğrenici ve personelinin yeterliliklerinin geliştirilmesi ve bu kişilere yurt dışında mesleki gelişim ve staj fırsatları sunulması için bir ortaklık platformu sağlanmış da olacak."