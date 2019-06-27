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"eVet- Çevrimiçi Mesleki Eğitim ve Öğretim Platformu" projesi başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 14:28 | Son Güncelleme

İstanbul Valiliği Proje Koordinatörü Murat Uğur: - "İstanbul Valiliği koordinatörlüğünde Türkiye Ulusal Ajansı destekleriyle eVET- Çevrimiçi Mesleki Eğitim ve Öğretim Platformu'nu hayata geçirdik" - "Almanya, İtalya ve yerel ortaklarımız ile oluşturduğumuz bu proje ile mesleki eğitim kurumlarımızın ortaklık kurabileceği, yurt dışındaki kurslara ulaşabilecekleri bir platform oluşturuldu"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valiliği koordinatörlüğünde Türkiye Ulusal Ajansı destekleriyle hazırlanan mesleki eğitim ve öğretim kurumları arasında bir köprü kurmayı hedefleyen, eVET- Çevrimiçi Mesleki Eğitim ve Öğretim Platformu projesi hayata geçirildi.

Projenin tanıtım toplantısında konuşan İstanbul Valiliği Proje Koordinatörü Murat Uğur, projeyle ilgili bilgi verdi. Uğur, mesleki eğitim kurumları başta olmak üzere birçok kuruluşun projeden faydalanabileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"İstanbul Valiliği koordinatörlüğünde Türkiye Ulusal Ajansı destekleriyle eVET- Çevrimiçi Mesleki Eğitim ve Öğretim Platformu'nu hayata geçirdik.

Almanya, İtalya ve yerel ortaklarımız ile oluşturduğumuz bu proje ile mesleki eğitim kurumlarımızın ortaklık kurabileceği, yurt dışındaki kurslara ulaşabilecekleri bir platform oluşturuldu. Projenin ana ürünü olan eVET- Çevrimiçi Mesleki Eğitim ve Öğretim Platfromu ile Erasmus+ KA1 Mesleki Eğitim alanında Avrupa'da iş birliği ağı kurulmasına olanak sağlıyor. Platform ile de mesleki eğitim öğrenici ve personelinin yeterliliklerinin geliştirilmesi ve bu kişilere yurt dışında mesleki gelişim ve staj fırsatları sunulması için bir ortaklık platformu sağlanmış da olacak."

- eVET – Çevrimiçi Mesleki Eğitim ve Öğretim Platfromu

"eVet, Erasmus+" program ülkelerindeki mesleki eğitim kurumlarının (Meslek liseleri, iş yerleri, kamu kuruluşları, mesleki eğitim merkezleri, kar amacı gütmeyen mesleki eğitim kurumları vb.) birbirleriyle iletişim kurmalarına ve iş birliği içerisinde mesleki eğitim alanında öğrenme hareketliliği projeleri geliştirmelerine yardımcı olan bir çevrimiçi mesleki eğitim ve öğretim platformu projesidir.

Bir mesleki eğitim kurumu projeye en uygun kurum ya da kurumları eVet platformunda bularak, mesleki eğitim alanında öğrenme hareketliliği projeleri hazırlamaya başlayabiliyor. eVet iş tabanlı eğitimi herkese erişebilir kılmayı hedefliyor.

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Çevrimiçi Mesleki Eğitim ve Öğretim Platformu proje Valilik

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