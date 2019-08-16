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Evgeny Grinko, Harbiye'de sahne aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2019 23:23 | Son Güncelleme

Rus müzisyen, piyanist ve davulcu Evgeny Grinko, "Harbiye Açıkhava'da Yıldızlar Geçidi" konserleri kapsamında hayranlarıyla bir araya geldi

İSTANBUL (AA) - "Harbiye Açıkhava'da Yıldızlar Geçidi" konseri kapsamında Rus müzisyen, piyanist ve davulcu Evgeny Grinko, hayranlarıyla buluştu.

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'ndeki konsere, müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

Kendisini dinlemeye gelenleri, Türkçe "İyi akşamlar" diyerek selamlayan Evgeny Grinko, "Birkaç kelime Türkçe biliyorum, bu da onlardan biriydi. Bu akşam müzisyen arkadaşlarımla beraber sizin için çalacağız. Umarım eğlenirsiniz." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık iki saat süren konserde, Rus piyanist, "Valse", "Epilogue", "Carousel", "Faulkner’s Sleep", "Field", "Once Upon A Time", "Prologue", "Noir", "Winter Sunshine" ve "Serenade" gibi bestelerini icra etti.

Konser boyunca sanatçıya, kemanda Vlada Ponyatovskaya, Anna Romanova ve Pavel Mazkevich, çelloda Yana Chekina, akordeonda ise Evgenya Popova eşlik etti.

Kendi kültüründen izleri bestelerine taşıyan Evgeny Grinko, Bayhan prodüksiyon tarafından gerçekleşen Türkiye turnesi kapsamında 7 Ekim'de Konya Selçuklu Kongre Merkezi Anadolu Oditoryum'da, 9 Ekim'de Ordu Kültür Sanat Merkezinde, 10 Ekim'de Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezinde, 11 Ekim'de Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi içerisinde yer alan Atatürk Kültür Merkezinde, 15 Ekim'de Mersin Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde, 16 Ekim'de Adana'da Yaşar Kemal Kültür Merkezinde ve 17 Ekim'de Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezinde konser verecek.

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"Harbiye Açıkhava'da Yıldızlar Geçidi" Bayhan prodüksiyon Evgeny Grinko

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