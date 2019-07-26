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Evgeny Grinko, Marmaris'te konser verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 00:28 | Son Güncelleme

Muğla'nın Marmaris ilçesinde hayranlarıyla buluşan Rus müzisyen gitar, davul ve piyano çaldı

Rus müzisyen Evgeny Grinko, Türkiye turnesi kapsamında Marmaris'te hayranlarıyla bir araya geldi.

Amfi Tiyatro'da sahne alan Grinko'ya çelloda Yana Chekina, akordiyonda Evgeniya Popova, viyolada Pavel Matckevic, kemanda ise Vlada Poniatovskaia ve Anna Romanova eşlik etti.

Grinko, konserinde eski ve yeni albümlerindeki çalışmaların yanı sıra yeni bestelediği eserlerini izleyicilerle buluşturdu.

Marmarisliler ile ilçede tatil yapan yerli ve yabancı turistlerin de izlediği konserde, zaman zaman Grinko'nun Türkçe kelimelerle izleyenlere hitap etmesi beğeni topladı.

Konserde "Where art Thou", "Sail On The Roof", "Noir", "Epilogue" ve "The Great Escape", "Field (Polyushka Polye)" "Poirot", "Valse Cm", "Tango" ve "G-Dur" enstrümantal eserlerin yanı sıra "Other Child Room", "Winter Sunshine", "Jane Maryam" ve "Unnamed" isimli solo piyano eserleri yer aldı.

Ünlü piyanist, Türkiye turnesi kapsamında 28 Temmuz'da Ayvalık Amfitiyatro'da ve 30 Temmuz'da Kuşadası AVM Tiyatrosu'nda sahne alacak.

Kendi kültüründen izleri bestelerine taşıyan Evgeny Grinko, ayrıca 7 Ekim'de Konya Selçuklu Kongre Merkezi Anadolu Oditoryum'da, 9 Ekim'de Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde, 10 Ekim'de Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde, 11 Ekim'de Karadeniz Teknik Üniversitesi içerisinde yer alan Atatürk Kültür Merkezi'nde, 15 Ekim'de Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde, 16 Ekim'de Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde ve 17 Ekim'de Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde dinleyicileriyle buluşacak.

Moskova'nın yakınında Zhukovsky adlı küçük bir kasabada yaşayan, fakat kısa sürede adını tüm dünyaya duyuran başarılı piyanist, konserlerinde geniş bir keman ailesi ve akordeoncu 5 müzisyen ile sahne alıyor. Yeni şeyler denemekten çekinmeyen, deneysel çalışmaları ile de ünlü Grinko, konserlerinde gitar ve davul da çalıyor.

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Evgeny Grinko konser Marmaris Rus Müzisyen

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