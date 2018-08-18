Evi ateşe verdi, boğazına dayadığı kırık cam parçasıyla intihara kalkıştı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da alkol aldıktan sonra sinir krizi geçirdiği öne sürülen Hasan U. (45), evi ateşe verip, kendisini odaya kilitledi. İtfaiyenin kapıyı kırarak girdiği evde, yangın söndürülürken, boğazına kırık cam parçası dayayarak intihar edeceğini söyleyen Hasan U. da polis tarafından ikna edildi.
Olay, saat 02.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesi 45145 Sokak'ta meydana geldi. Babasıyla yaşayan Hasan U., alkol aldıktan sonra sinir krizi geçirdi. Binanın oturdukları ikinci katını ateşe veren Hasan U., kendisini bir odaya kilitledi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Dumanların yükseldiği evin kapısı, itfaiye erleri tarafından kırılarak içeriye girildi.
Kısa sürede alevleri söndüren ekipler, Hasan U.'nun kendisini kilitlediği odanın kapısı da kırıldı. İtfaiye ve polis ekiplerini karşısında gören Hasan U., yerden aldığı kırık cam parçasını boğazına dayayarak intihar edeceğini söyledi. Polislerin ikna ettiği Hasan U., elindeki cam parçasını atarak teslim oldu. Gözaltına alınan Hasan U., Şakirpaşa Polis Merkezi'ne götürüldü.
FOTOĞRAFLI
'ABD' tepkisi! 'Büyükelçilik inşaatını durdurun'
Resmi Gazete'de yayımlandı! Sabah saatlerinde kritik atamalar! Kim hangi göreve getirildi?
ABD Savunma Bakanı Mattis'ten Münbiç açıklaması: Türk ve Amerikan askerleri...
Düzce'de feci kaza: Çok sayıda yaralı var
ABD'den flaş Suriye kararı! 230 milyon dolarlık fonu durdurdu
WhatsApp ücretli mi oluyor? Açıklama geldi
Türkiye'den ABD'ye net mesaj: Türk milleti asla kimse karşısında boyun eğmez
AK Parti'den önemli açıklama: ‘Yarın bir sürprizimiz olacak…’
Sağlık Bakanlığı'ndan çok önemli 'ilaç fiyatı' açıklaması
Antalya'da fuhuş pazarlığı yaptığı evin penceresinden düştü! Hastanede söylediği şoke etti
WhatsApp vatandaşa değil, firmalara ücretli
20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için atama takvimi belirlendi
İnsan bedeninin bilinmeyen gerçekleri
Kanınız donacak! Öz kızını eve kapatıp defalarca tecavüz etmiş
Okuyucu Yorumları 0 yorum