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Evi ateşe verdikten sonra kızını öldürüp, intihar etmiş

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2019 14:29 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, dün yanan evde yaşamını yitiren Mehmet Hilmi İlkinci (44) ile down sendromlu kızı Zümra’nın (8) cesetleri üzerinde yapılan otopside kurşun izleri tespit edildi.

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, dün yanan evde yaşamını yitiren Mehmet Hilmi İlkinci (44) ile down sendromlu kızı Zümra’nın (8) cesetleri üzerinde yapılan otopside kurşun izleri tespit edildi. Mehmet Hilmi İlkinci’nin evi ateşe verdikten sonra tabancayla kızını öldürüp, intihar ettiği ihtimali üzerinde durulduğu belirtildi.

Derince ilçesi Dumlupınar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’ndeki 3 katlı bir binanın 2'nci katında oturan İlkinci ailesinin evinde, dün öğle saatlerinde yangın çıktı. Evden yükselen alevleri gören çevre sakinleri, itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Evden yaralı kurtarılan Fadime İlkinci, ambulansla Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekiplerin içeride yaptığı incelemede, Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'nde röntgen teknisyeni olarak çalışan Mehmet Hilmi İlkinci ile down sendromlu kızı Zümra İlkinci'nin cansız bedenleri bulundu. Mehmet Hilmi İlkinci ile kızı Zümra'nın cenazeleri morga kaldırıldı.

Yapılan otopside baba ve kızının cenazelerinde kurşun izleri tespit edildi. Mehmet Hilmi İlkinci'nin evi ateşe verdiği, ardından da kızını öldürüp tabancayı ağzına dayayarak tetiği çekip intihar ettiği ihtimali üzerinde durulduğu belirtildi.

Vücudunda yanıklar olan Fadime İlkinci'nin Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'nin yanık ünitesinde tedavisinin devam ettiği bildirildi. Mehmet Hilmi ve Fadime İlkinci çiftinin aralarında sorunlar olduğu, olaydan önce de kavga ettikleri iddia edildi.

Polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü bildirildi.

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