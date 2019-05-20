Evi ateşe vererek 4 kişinin ölümüne neden olan sanık: Hepsi arkadaşımdı, pişmanım

Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA) BEYOĞLU'nda 3 Mart 2019 günü 5 katlı bir binanın ikinci katında 4 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 kişinin de yaralandığı yangına ilişkin davanın görülmesine başlandı. 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen şüpheli Özkan Elmas savunmasında, "Kimseyi öldürmek istemedim. Hepsi benim arkadaşımdı. Pişmanım" dedi. Sanık Özkan Elmas'ın Hatay'a kaçmasına yardım ettiği iddia edilen amcası sanık Yusuf Elmas ise amacının yardım etmek değil sanığı yakalatmak olduğunu söyledi. Mahkeme, sanık amca Yusuf Elmas'ın tahliyesine karar verdi.

İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Özkan Elmas ve Yusuf Elmas getirildi. Yangından yaralı olarak kurtulan mağdurlar Ramazan Cingöze ve Ender Güncü ile yanan binanın sahiplerini temsilen Ahmet Kılıç "şikayetçi" sıfatıyla duruşmada hazır bulundu.

"VİCDAN AZABI ÇEKİYORUM"

Yangını çıkarmakla suçlanan sanık Özkan Elmas savunmasına, "Vefat eden arkadaşlar için çok üzgünüm. Ailelerine başsağlığı diliyorum. Vicdan azabı çekiyorum" diyerek başladı. Evde 6 ila 10 kişinin kalabildiğini söyleyen sanık Özkan Elmas, mağdurlardan Ramazan Cingöze ile evi temizleme meselesi yüzünden tartıştıklarını, bir önceki hafta evi temizlemiş olduğu halde yine evi temizlemesinin istendiğini öne sürdü. Eve gittiğinde Ramazan Cingöze'nin tüm eşyalarını attığını, tahrip etmiş olduğunu gördüğünü anlatan sanık Elmas, "Bu hakkı nereden bulduğunu düşündüm. Üzüldüm. Önce evden ayrılmak istedim. Hatta dışarı çıkıp patronlarımla vedalaştım. Sabaha karşı eve tekrar döndüm. Herkes uyuyordu. Ne yapmak istediğimi düşündüm. Sonra Ramazan'ın uzandığı kanepe vardı, o kanepenin yanına gazete kağıdını yakıp bıraktım. Hatta yan odada uyuyan Ersin'in kokuyu alıp söndüreceğini düşündüm. Kimseyi öldürmek istemedim. Hepsi benim arkadaşımdı. Çok üzgünüm. Pişmanım" dedi. Özkan Elmas, arkadaşlarının ölüm haberini ise internetten okuyarak öğrendiğini, daha sonra amcasından kendisine Hatay'a gitmek üzere bilet almasını istediğini, amcasının iki kez kendisinin teslim olmasını istediğini anlattı.